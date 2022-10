Per la prima volta nella storia del Grande Fratello Vip, c’è un gioco legato al reality di Canale 5. Si chiama “Fanta GFVIP” ed è il campionato che vede coinvolte oltre 3mila squadre. Scopriamo qualcosa in più su questo singolare campionato legato al reality, che è alla sua prima edizione ma sta già conquistando il web.

Fanta GFVip: cos’è e come funziona il campionato legato al Grande Fratello Vip

Il “Fanta GFVIP” è il campionato legato Grande Fratello Vip e che vede coinvolte oltre 3mila squadre. Il gioco è ideato da un gruppo di amici tra i 20 e i 30 anni da sempre fan del Grande Fratello e del trash italiano. Si tratta un gioco, totalmente gratuito, ispirato al Fantacalcio, con lo scopo di far nascere dinamiche sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello Vip, coinvolgendo tutti in prima persona.

“L’idea è nata come conseguenza delle continue discussioni all’interno del nostro gruppo, composto da ragazzi e ragazze, riguardo l’argomento Fantacalcio. Così, in maniera provocatoria, abbiamo deciso di ampliare il mondo del Fanta includendo anche il Grande Fratello.Ci siamo messi subito al lavoro e in poco tempo abbiamo stilato un programma, un Sito Web, abbiamo aperto tutti i canali social e in qualche modo ci siamo fatti sentire” – Raccontano gli organizzatori.

I vip che seguono il “Fanta GFVIP”

Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno deciso di seguire il “Fanta GFVIP”, tra questi ci sono l’opinionista Sonia Bruganelli e gli ex concorrenti Carmen di Pietro, Michele Cucuzza, Giovanni Ciacci. Inoltre, proprio durante la messa in onda della scorsa puntata, l’opinionista Orietta Berti e il conduttore Alfonso Signorini hanno parlato del “Fanta GFVIP”.

Il boom delle iscrizioni

“All’apertura delle iscrizioni abbiamo avuto un boom di squadre e di visite al sito che non ci aspettavamo. Abbiamo chiuso le iscrizioni con più di 2700 squadre. Ma non è finita qui. Le persone continuavano a scriverci di riaprire il sito perché non avevano fatto in tempo a registrarsi; cosi abbiamo pensato di aprire un ultimo giorno solo per altre 2 ore. Abbiamo chiuso le iscrizioni il 27 settembre con 3164 squadre” – Raccontano gli ideatori del “Fanta GFVIP”.

Come si gioca al “Fanta GFVIP”: le regole del gioco

Il gioco è totalmente gratuito e consiste nel creare una squadra di 5 vipponi avendo a disposizione un budget di 100 Fanta Alfonsi, la moneta ufficiale del “Fanta GFVIP”. Una volta formata la squadra, inizierà il gioco.

Una serie di bonus e malus verranno attribuiti in base al comportamento che ogni vip dentro e fuori dalla casa, ma anche delle opinioniste e del conduttore, assumerà durante la diretta, facendo così guadagnare o perdere punti agli utenti. La/le squadra/e che al termine del gioco totalizzeranno il maggior numero di punti, vinceranno la prima edizione del “Fanta GFVIP”.

Cosa si vince al “Fanta GFVIP”?

Alla domanda: Cosa si vince al Fanta GFVIP? Gli organizzatori rispondono “la Gloria!” – e aggiungono – “ma sarebbe bello in futuro poter creare una collaborazione con Mediaset concordando una vittoria più “succulenta”…magari un giro nella casa più spiata d’Italia”.

Tra gli obiettivi prefissati dal gruppo di ideatori del “Fanta GFVIP”, c’è anche quello di aprire i “Salotti virtuali”, delle vere e proprie competizioni private in cui gli amici possono sfidarsi tra di loro e iscriversi in qualsiasi momento al “Fanta GFVIP”; la realizzazione di un’App che possa migliorare notevolmente l’esperienza utente; la progettazione di un’area, in collaborazione con eventuali sponsor, in cui il nostro team, possa in diretta, assegnare Bonus e Malus e creare contenuti Social.

I BONUS e i MALUS

Il regolamento detta i vari punteggi e tra i più curiosi impossibile non segnalare il “Bonus Limone” se un vip bacia appassionatamente un altro vip (+40 punti); il Super Bonus Pamela Prati se entra in casa Mark Caltagirone (+1000 punti); il Bonus Twerk se il vip twerka (+10 punti) e l’Extra Bonus Alfy se Alfonso si sdraia a terra (+25 punti). Ecco di seguito tutti i BONUS e i MALUS:

BONUS

+50 Un VIP esclama “Fanta GFVIP” durante la puntata

+40 Bonus limone: un VIP bacia appassionatamente un altro VIP

+75 Un VIP fa una proposta di matrimonio in diretta

+100 Un VIP fa coming out

+20 Il VIP parla di “amore libero”

+10 Bonus confessionale: Alfonso chiama il VIP in confessionale (escluse le Nomination)

+30 Bonus Mark Caltagirone: il VIP che nomina Mark Caltagirone si aggiudicherà il bonus

+1000 a Pamela Prati se entra Mark Caltagirone in casa

+5 Un VIP saluta parenti/amici a casa

+20 Il VIP è il protagonista del litigio

+10 Bonus eleganza: il VIP indossa un papillon/cravatta

+10 Bonus animalier: un VIP indossa indumenti a fantasia animalier

+20 Bonus puppy: un VIP riceve la visita dal suo animale domestico

+10 Bonus monocromo: se il VIP indossa un outfit monocromo

+30 Il VIP fa riferimento a tematiche pro femminismo e LGBTQ+ tramite discorsi, simboli o gesti

+20 Bonus Orietta: a tutti i VIP se Orietta canta una canzone

+20 Bonus Orietta: a tutti i Vip se Orietta esclama “Fanta GFVIP”

+30 Bonus Sonia: a tutti i Vip se Sonia fa un balletto in diretta

+20 Bonus Sonia: a tutti i Vip se Sonia esclama “Fanta GFVIP”

+25 Bonus Alfy: a tutti i Vip se Alfonso esclama “Fanta GFVIP”

+25 Bonus Alfy: a tutti i Vip se Alfonso si sdraia per terra durante la diretta

+500 Il concorrente vince il GF

+300 Il concorrente si aggiudica il secondo posto

+150 Il concorrente si aggiudica il terzo posto

+10 Bonus twerk: se il VIP twerka in diretta

+30 Il VIP si denuda (anche parzialmente) in diretta

+10 Per tutti i VIP se Alfonso entra in casa

+50 Il VIP riceve una sorpresa in giardino

+20 Il VIP cambia colore o taglio di capelli/barba

+20 Bonus Sorpresa: il VIP riceve una sorpresa da parte di parenti/amici

+35 Bonus eliminato: Il VIP eliminato pronuncia Fanta GFVIP in studio durante la diretta

+20 Bonus paracadute: Un VIP viene eliminato dal gioco

+10 Alfonso chiama il VIP in Mistery Room

+20 Ai VIP preferiti da Sonia e Orietta

+15 Ai VIP preferiti dalla casa

+30 Ai VIP preferiti dal pubblico a casa

+250 Al VIP che rientra in casa grazie al bussolotto

