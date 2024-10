Famiglie d’Italia, il nuovo quiz con Flavio Insinna: quando in tv

Flavio Insinna torna a condurre un game show dal titolo ‘Famiglie d’Italia‘. Dopo 5 anni all’Eredità in Rai, il conduttore si lancia in una nuova avventura professionale. Vediamo insieme quando andrà in onda e di cosa parla il nuovo gioco.

Flavio Insinna conduce Famiglie d’Italia: meccanismo e quando in onda

Un game show che mette al centro le famiglie italiane e ha come unico obiettivo quello di divertire i concorrenti e i telespettatori da casa. Sta per iniziare il nuovo gioco condotto da Flavio Insinna, uno dei volti più popolari che per anni ha guidato ‘Affari Tuoi‘ e ‘L’eredità‘. Ora sarà al timone di ‘Famiglie d’Italia‘ in onda su La7 da lunedì 7 ottobre 2024. Il quiz show sarà trasmesso ogni pomeriggio dal lunedì al sabato alle 18.30 e durerà fino all’edizione del telegiornale.

Il meccanismo del programma è semplice: due famiglie composte ciascuna da 5 persone, legate tra loro da relazioni di ogni tipo, si sfidano. Esse rappresentano le tipiche “Famiglie d’Italia” con le loro differenze e peculiarità. In ogni puntata dovranno indovinare le risposte più popolari degli italiani a sondaggi d’opinione su argomenti che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni. Come spiegato dal promo del quiz show, si tratta di “una fotografia divertente e divertita delle “nostre” abitudini, che ne svelerà piccole e grandi manie, vizi e virtù“.

In palio in ogni puntata ci sono 10 mila euro e la possibilità, per la famiglia vincitrice, di ripresentarsi a giocare la puntata successiva. In un post sul suo profilo X, Flavio Insinna aveva ringraziato la Rai per gli anni trascorsi insieme:

“Ciao famiglia. Prima del nuovo viaggio è bello ringraziare“.

Come partecipare al programma

Se si vuole partecipare come concorrenti al nuovo gioco di Flavio Insinna su La7 basta inviare una mail a [email protected]. Occorrono però famiglie composte da 5 persone.