La terza puntata di Temptation Island Vip 2019 si apre con il falò di confronto di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. L’attrice e l’ormai ex fidanzato si sono lasciati e almeno per ora non stanno più insieme.

Dopo una forte reazione di lui, che porta anche Alessia Marcuzzi ad intervenire, l’ex compagna di Massimo Troisi si alza e va via, mentre Andrea sostiene di non essere innamorato.

Insomma, addio per sempre o ritorno di fiamma a breve? In attesa di ulteriori news, ecco qui il video Witty tv – Mediaset completo, con prima, seconda e terza parte del falò trasmesso in tv lunedì 23 settembre.