Se avete voglia di guardare un film divertente, leggero, simpatico e scacciapensieri, Domenica 30 Luglio non perdete Faccio un salto a l’Avana, in onda su Rete 4 in prima serata (ore 21.25 circa).

Si tratta di una commedia del 2011 diretta da Dario Baldi ed interpretata da due grandi nomi della risata all’italiana, ovvero Enrico Brignano e Francesco Pannofino, qui entrambi davvero in gran forma. In poco più di un’ora e mezza ne accadono davvero di tutti i colori e il buonumore è assicurato. Ma sapete che Faccio un salto a l’Avana è il remake di un famoso film? Vi diciamo qual è.

Faccio un salto a l’Avana: la trama in breve

Prima di svelarvi qual è la pellicola di cui Faccio un salto a l’Avana è il remake, ripercorriamo brevemente la trama della commedia.

Un uomo scopre che il fratello, creduto morto, in realtà da anni vive a Cuba e così si reca sull’isola per riportarlo a casa, tanto più che sua moglie, che nel frattempo ha saputo la verità, lo aspetta. Una volta sul posto però, l’uomo resta affascinato dall’atmosfera, dalla cultura e dal tipo di vita con cui viene a contatto e portare a termine la missione si dimostra più complicato del previsto.

Il film che lo ha ispirato

Forse remake non è proprio la parola adatta, ma Faccio un salto all’Avana strizza di certo l’occhio ad un celebre film interpretato da due mostri sacri del nostro cinema.

Ci riferiamo a Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? di Ettore Scola. Nella pellicola, uscita nelle sale nel 1968, tocca ad Alberto Sordi riportare a casa dall’Africa il cognato Pipino, che ha il volto del bravissimo Nino Manfredi.

Va bene, Faccio un salto a l’Avana, per diverse ragioni e sotto vari punti di vista, è più modesto dell’originale, ma ciò non significa che non possieda attrattive in grado di interessare lo spettatore. Buona visione!