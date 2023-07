Rai Cultura dedica uno speciale tv dal titolo “Fabrizio Frizzi, il conduttore gentile” al conduttore Rai scomparso 5 anni fa. Una serata speciale per ricordare uno dei volti più amati e sorridenti del piccolo schermo. Ecco quando in tv.

Fabrizio Frizzi, lo speciale su Rai Storia a 5 anni dalla morte

La scomparsa di Fabrizio Frizzi ha scosso tutto il mondo dello spettacolo, ma anche i milioni di telespettatori che seguivano le sue trasmissioni. A 5 anni dalla morte, Rai Cultura dedica uno speciale televisivo dal titolo “Fabrizio Frizzi, il conduttore gentile” in onda venerdì 21 luglio 2023 in prima visione alle 21.20 su Rai Storia. Una puntata speciale curata da Roberto Fagiolo con la collaborazione di Ario Giorgino per la serie “Storie della Tv” e la consulenza di Enrico Salvatori e la partecipazione speciale di Aldo Grasso. Frizzi è stato uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Un volto noto ed inconfondibile che ha conquistato tutti con la sua semplicità e il suo sorriso.

A soli 60 anni, nel 2018, Frizzi è morto dopo aver lottato contro una terribile malattia. La morte è sopraggiunta all’apice del grande ritorno in tv e dopo un primo malore accusato nell’autunno 2017 durante una registrazione. La sua morte ha suscitato commozione non solo tra colleghi, amici e addetti ai lavori, ma anche nel pubblico italiano.

Fabrizio Frizzi, la carriera: dalla tv dei ragazzi al grande successo in tv

La sua carriera è iniziata molto presto con i programmi per ragazzi. Dapprima “Il Barattolo” nel 1980 seguito da “Tandem” e “Pane e marmellata”. Poi la prima serata del sabato sera con “Europa Europa” e il programma cult “Scommettiamo che…?” condotto con Milly Carlucci.

E’ l’inizio di una grandissima carriera che lo consacra uno dei conduttori più amati e seguiti della Rai. Seguono programmi di successo come “L’eredità” o “I Soliti Ignoti”. Tra i segni che lo contraddistinguono c’è la sua proverbiale risata e la simpatia. Non solo, Frizzi è un talento versatile capace di spaziare dalla conduzione televisiva fino alla fiction e l’operetta. Il nome di Fabrizio è indubbiamente legato anche al concorso di bellezza di Miss Italia che ha presentato con grandissimo successo per 17 anni su Rai. Durante lo speciale tv non mancheranno ospiti: a cominciare da Milly Carlucci, il regista e autore Michele Guardì, l’amico e collega Carlo Conti, l’attrice Debora Caprioglio e l’autore e conduttore Marco Danè.

L’appuntamento con Fabrizio Frizzi, il conduttore gentile è in onda venerdì 21 luglio 2023 in prima visione alle 21.20 su Rai Storia.