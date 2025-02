Nello store Mondadori in Piazza Duomo a Milano, Fabrizio Corona questa mattina ha presentato il suo libro dal titolo “La grande menzogna”. L’ex re dei paparazzi, è intervenuto in una gremitissima sala all’interno dello store milanese di Mondadori per parlare dell’argomento del momento: il caso Fedez – Ferragni al centro del suo ultimo libro. All’interno del volume, in vendita in tutte le librerie, vengono trattate anche le vicende legate alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Fabrizio Corona: “Fedez vincerà Sanremo 2025”, la dichiarazione alla presentazione del libro “La grande menzogna”

Durante la presentazione del suo libro “La grande menzogna”, Fabrizio Corona incontra giornalisti e fan per parlare delle ultime vicissitudini che riguardano la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, il tutto a pochi giorni dall’inizio della settantacinquesima edizione del festival della canzone italiana di Sanremo 2025, che vede in gara proprio colui che Corona definisce un suo grande amico: il cantante Fedez.

Durante la chiacchierata, Fabrizio Corona si lancia anche in un pronostico sul prossimo vincitore del Festival di Sanremo: “Accetto qualsiasi scommessa che Fedez vincerà Sanremo.” Così Fabrizio Corona durante la presentazione del suo libro “La grande menzogna” in Mondadori a Milano. Ma Fabrizio Corona fa di più, invita tutti a votare Fedez per fare in modo che vinca la kermesse canora che si terrà dal prossimo 11 al 15 febbraio.

Durante la presentazione, Fabrizio Corona ne ha per tutti: dai calciatori, ai politici passando per i personaggi della tv e dello spettacolo. L’ex re dei paparazzi ripercorre tutte le vicende legate al gossip anche quando a far parlare erano le coppie formate da Veline e calciatori.

“Il grande amore di Fedez”: nuovo capitolo di Fabrizio Corona

“La grande menzogna” non è l’ultimo libro in orine cronologico scritto Fabrizio Corona. Durante la conferenza di presentazione infatti, Fabrizio presenta anche quello che è il prossimo volume: “Il grande amore di Fedez”. Il nuovo capitolo si concentrerà sulle vicende amorose del cantante.