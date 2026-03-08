Fabrizio Biggio ospite a “Da noi… a ruota libera”: “Fiorello? Stavo finendo nel dimenticatoio, ha creduto in me quando nessuno lo faceva”

Nel programma “Da noi… a ruota libera” di Francesca Fialdini, Fabrizio Biggio si è raccontato a cuore aperto soffermandosi su come la chiamata di Fiorello sia arrivata in un momento cruciale della sua carriera artistica.

Fabrizio Biggio: “Fiorello ha creduto in me”

Fabrizio Biggio, ospite di Francesca Fialdini nel programma “Da noi…a ruota libera” ha parlato della sua carriera soffermandosi su come la chiamata di Fiorello sia stata determinante in un periodo non facile. “Ero in un momento basso della mia carriera, stavo finendo un po’ nel dimenticatoio. Il telefono iniziava a non squillare più” – ha iniziato a raccontare il conduttore ed attore che, nel giorno del suo compleanno, rivela alla moglie di esser pronto a lasciar perdere.

“Era il giorno del mio compleanno, ero al mare e dissi a mia moglie: ‘Basta, non ci penso più e a settembre mi invento qualcosa‘” – ha raccontato Biggio che si ritrova il telefono squillare con il nome di Rosario Fiorello. “Squilla il telefono e vedo “Rosario”, dissi: come è possibile? Parlammo e mi disse: ‘A settembre che fai? Sei bravo e vorrei lavorare di nuovo con te’. Ha creduto in me in un momento in cui nessuno ci credeva” – ha sottolineato l’attore e conduttore che, proprio grazie allo showman siciliano, è tornato alla ribalta.

Parlando proprio della sua carriera Biggio ha precisato: “sono un po’ poliedrico. È stato sempre un mio sogno fare un ruolo drammatico, una cosa che mi ha sempre detto anche Fiorello“.

Fabrizio Biggio e la vita privata: “con mia moglie insieme da 26 anni”

Non solo, Fabrizio Biggio a “Da noi…a ruota libera” si è sbottonato parlando anche della sua vita privata e in particolare della moglie. “Io e mia moglie Valentina stiamo insieme da 26 anni” – ha rivelato il conduttore radio-televisivo che ha confessato di aver vissuto anche un momento di crisi. “Abbiamo avuto una crisi in mezzo come è normale…” – ha detto Biggio sottolineando come quel momento di “crisi” sia stato decisivo per ritrovarsi con la donna della sua vita.

“E’ servito perché poi ti riscegli e quello è di una potenza incredibile. Siamo felicissimi, stiamo bene. Ci siamo sposati solo due anni fa, dopo 25 anni” – ha proseguito il conduttore. Sul finale Biggio ha confessato perchè predilige tenere i riflettori spenti sulla sua vita personale e privata per proteggere la moglie e i suoi cari: “un pò per proteggere anche loro, ci sono tanti matti in giro… c’è stata una persona che ha cominciato a scrivere a mia moglie, era innamorata di me e le diceva “lascialo”. Era una stalker“.