Arriva al cinema nelle sole giornate del 23, 24 e 25 maggio “Con chi viaggi”, lungometraggio di YouNuts! distribuito e prodotto da Lucky Red, in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon. Interpretato da Lillo, Fabio Rovazzi, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi, il film è una divertente commedia black che ha richiesto agli attori una performance “teatrale”, perché quasi interamente girata nell’abitacolo di una automobile.

Fabio Rovazzi, l’intervista

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Fabio Rovazzi. Il cantante è tornato sul grande schermo dopo l’esperienza de “Il vegetale” uscito nel 2018. Fabio Rovazzi si è divertito molto a vestire i panni di Michele e ai nostri microfoni ha dichiarato: “Michele è un personaggio distante da me. Si è trattato di una prova attoriale. Nel primo film con Nunziante interpretavo me stesso mentre in questo caso interpreto un personaggio diverso da quello che sono io. E’ un progetto corale che gioca su diversi piani di ascolto. Trovarmi sul set con Lillo ha rappresentato poi un dramma apocalittico perché essere insieme nella stessa stanza equivale ad avere disagio assoluto. Mi sono divertito molto”.

Abbiamo poi chiesto a Fabio se come Michele gli sia mai capitato di fare una vacanza bizzarra. Fabio ci pensa un attimo e poi risponde: “Per fortuna i miei viaggi sono andati sempre bene. Mi è capitato però di fare coast to coast in America e di incappare in un paio di disagi. Dovevo tornare da Las Vegas in direzione Los Angeles e con un mio amico ci siamo accorti che eravamo in prima classe dall’inizio. Non ho altri particolari inediti pazzeschi sui miei viaggi”.

In questi ultimi anni, Fabio ha deciso di accantonare la musica per dedicarsi maggiormente al cinema. Gli abbiamo allora chiesto se in futuro avesse l’intenzione di privilegiare una carriera piuttosto che un’altra. Fabio Rovazzi chiarisce il suo pensiero: “Voglio continuare a percorrere entrambe le strade. Cercare di scegliere le cose giuste non è semplice. La musica non è accantonata ma è qualcosa che porterò avanti così come il cinema e la televisione. Sono tre mezzi in cui hai possibilità di esprimerti in modo completamente diverso”.

Fabio Rovazzi giudice?

A proposito di televisione, di Fabio Rovazzi si è parlato spesso come giudice di un talent. Il suo nome è circolato in riferimento a The Voice Senior ma anche ad Amici. Fabio Rovazzi fa una rivelazione: “A livello di talent musicali erano arrivate delle proposte ma le ho sempre rifiutate perché devo ancora raggiungere un determinato livello di maturità artistica per potermi permettere di giudicare gli altri. Non mi sento ancora in questa fase. A livello di regia e aspetti tecnici mi sento più a mio agio. In futuro però mi piacerebbe fare un’esperienza di questo tipo”.

Qualche mese uno scatto di Fabio Rovazzi con Tom Holland divenne virale in rete. L’attore hollywoodiano si trovata a Roma per promuovere il film Uncharted. Il pranzo con vista sul Colosseo si era trasformato in una mini intervista. Parlando di quell’incontro, Fabio Rovazzi ha dichiarato: “E’ stato interessante conoscerlo. Mi diverto a lanciare su Youtube questi video in cui mi ritrovo immortalato con Will Smith o con Robert Downey Junior o altri attori. Rispetto agli altri attori che ho conosciuto, Tom Holland è completamente diverso. E’ un ragazzino supergiovane che si è trovato con una responsabilità gigantesca sulle spalle. Al momento è forse l’attore più famoso del mondo”.

A conclusione della video intervista, abbiamo chiesto a Fabio Rovazzi se in estate dobbiamo aspettarci il lancio di un nuovo singolo. Fabio non smentisce questa possibilità e dice: “Non lo so, ci sto lavorando. Vedremo”. Fabio Rovazzi sorride divertito. Che la pace fatta con Fedez sia il preludio di una collaborazione artistica in vista dell’estate?