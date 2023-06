Orietta Berti e Fabio Rovazzi insieme nel singolo “La discoteca italiana“. Si preannuncia un’estate 2023 davvero esplosiva e ricca di tormentoni: dopo “Disco Paradise” di Fedez, Articolo 31 e Annalisa, “Pazza Musica” di Elodie e Marco Mengoni, ecco un’altra importante novità. Tutto quello che c’è da sapere!

Orietta Berti e Fabio Rovazzi insieme per la canzone dell’estate 2023: “La discoteca italiana”

Si allunga la lista dei papabili tormentoni dell’estate 2023. Tra questi entra di diritto anche “La discoteca italiana“, la nuova canzone firmata Fabio Rovazzi e Orietta Berti in uscita da venerdì 9 giugno su tutte le piattaforme online, streaming e in radio. Un duetto inedito che la coppia ha deciso di promuovere con un esilarante video in cui si vedono girare l’Italia a bordo di un furgoncino vintage con Rovazzi nei panni dell’arrotino. La canzone non è ancora uscita, ma c’è già chi è pronto a scommettere che sarà proprio “La discoteca italiana” il tormentone dell’estate 2023. Sarà davvero così?

Per Rovazzi e la Berti si tratta del primo duetto “ufficiale”, anche se lo scorso anno li abbiamo visti insieme sul palcoscenico galleggiante di Sanremo 2022. Per Orietta Berti si tratta del secondo singolo lanciato per l’estate dopo il grandissimo successo di “Mille” con Fedez e Achille Lauro.

L’annuncio di Orietta Berti sulla canzone con Fabio Rovazzi

Ad annunciare la collaborazione con Fabio Rovazzi, è stata proprio Orietta Berti tramite i suoi profili social ufficiali. “Care amiche e cari amici, ecco la sorpresona con il caro Fabio Rovazzi… La discoteca italiana… fuori il 9 giugno” – ha scritto l’opinionista del Grande Fratello Vip condividendo anche un breve video promozionale del brano in cui è in compagnia del cantante a bordo di un furgoncino vantaggi in giro per l’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orietta Berti (@bertiorietta)

“Gente, sta arrivando La discoteca italiana, il nuovo singolo di Fabio Rovazzi e Orietta Berti. Sagre, cerimonie, ristoranti, battesimi, baby shower e tanto altro ancora. La tua vita è noiosa? Ci pensiamo noi. La festa di compleanno di tuo figlio non è andata come volevi? Ci pensiamo noi” – sono le parole dei due cantanti che invitano tutti ad ascoltare la canzone dell’estate 2023 per ballare e divertirsi. Un ritorno col botto per Rovazzi che con la partecipazione di Orietta punta al titolo di tormentone dell’estate 2023!