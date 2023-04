Fabio Ricci e la moglie Alessandra Drusian, in arte i Jalisse, sono alcuni dei concorrenti dell’Isola dei Famosi. Il reality, condotto da Ilary Blasi, andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile. Dopo una carriera nel mondo della musica, Fabio Ricci porterà il proprio brio sulle spiagge dell’Honduras. Ma chi è Fabio Ricci? Conosciamolo meglio in base ad alcune informazioni raccolte in rete su di lui.

Chi è Fabio Ricci, concorrente dell’Isola dei Famosi: gli esordi e la formazione dei Jalisse

Fabio Ricci nasce a Roma il 5 settembre del 1965. Sin da piccolo si appassiona al mondo della musica ed entra come cantante e tastierista nel gruppo Vox Populi. Con loro pubblica anche un maxi-singolo dal titolo I’m So Bad. Durante un provino in una casa discografica nel 1990 conosce Alessandra Drusian. I due 4 anni dopo formeranno i Jalisse, nome che deriva da un personaggio (Jaleesa) della serie tv Tutti al college.

Il successo arriva con la vittoria del Festival di Sanremo nel 1997 con la canzone Fiumi di Parole. Il primo posto nella kermesse gli consente di partecipare anche all’Eurovision Song Contest dove si classificano quarti. Ma loro carriera non è mai del tutto decollata, a parte qualche tour in giro per il mondo, per questo i Jalisse provano a tornare a Sanremo ma ottengono ben 26 rifiuti.

Nel 1999, in occasione della beatificazione di Padre Pio, scrivono il brano Luce e pane. Fabio Ricci poi decide di dedicarsi ad piccola etichetta indipendente, la Tregatti Produzioni Musicali, lasciando le parti vocali dei brani interamente alla moglie.

Nel 2018, i Jalisse provano l’avventura di Ora o mai più, condotto da Amadeus su Rai1. Il duo vince la terza puntata e si piazza secondo nella classifica generale.

Vita privata e curiosità

Fabio Ricci è sposato con Alessandra Drusian dal 1999 e parteciperà con lei come concorrente dell’Isola dei Famosi. I due hanno due figlie che si chiamano Angelica e Aurora.

Fabio Ricci instagram

A differenza della moglie, hon ha un suo personale profilo instagram. Per seguire Fabio Ricci: @jalisse_official.