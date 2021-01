Ieri sera, domenica 10 gennaio 2021, a Che tempo che fa è successo qualcosa di clamoroso. Fabio Fazio è stato “cacciato” dallo studio della trasmissione di Rai 3. Come mai? Chi è stato a farlo uscire di scena? Le artefici di questa cosa sono due: Maria De Filippi e Luciana Littizzetto. Fazio è stato per poco tempo dietro le quinte ed è poi rientrato come protagonista di una puntata speciale di C’è Posta per te riadattata sulla terza Rete Rai. Ecco cosa è accaduto.

Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Maria De Filippi: C’è Posta su Rai 3

Un siparietto molto divertente. Chi domenica 10 gennaio 2021 ha avuto modo di vedere C’è Posta per te su Rai 3 all’interno di Che tempo che fa, ha potuto ridere a crepapelle grazie a: Fabio Fazio, Nino Frassica, Maria De Filippi e Luciana Littizzetto. Cosa è accaduto durante la trasmissione?

Maria De Filippi e Luciana Littizzetto, grandi amiche, hanno cacciato dallo studio il padrone di casa, ovvero Fabio Fazio. Mentre il conduttore si trovava fuori la conduttrice e la comica hanno allestito lo studio come se si trovassero a Canale 5 all’interno di uno dei programmi più visti e seguiti dell’ammiraglia Mediaset. Il motivo? Luciana Littizzetto voleva mandare una lettera a Fabio Fazio.

Siccome la De Filippi non si era portata dietro alcun postino ufficiale di C’è Posta, per l’occasione così particolare e speciale, Nino Frassica ha vestito i panni del portalettere – carabiniere. Frassica si è subito trovato molto bene nel ruolo e si è lasciato andare subito a forti emozioni. Quando Fazio è rientrato in studio, infatti, il postino si è commosso ed è rimasto accanto a Fazio per tutta la durata della lettera.

Cosa è accaduto dopo? Dopo un piccolo momento di indecisione Fazio e Nino hanno deciso di aprire la busta e far parlare Luciana Littizzetto. Quest’ultima, che moriva dalla voglia di leggere la sua letterina, ha iniziato subito a parlare, prima che Fazio ci ripensasse.

L’apparente lettera di scuse nascondeva però, per Fazio, una bella sfilza di improperi e prese in giro davvero esilaranti. Il conduttore si è prestato come sempre al gioco e si è fatto insultare con molta autoironia.

“Senza di te mi sento persa come un italiano in Francia senza il bidet“. Questa è solo una delle frasi ironiche che hanno colpito Fazio. Il conduttore ha chiesto aiuto alla De Filippi per essere stato paragonato ad un bidet, ma quest’ultima rideva come non mai insieme al pubblico in studio e ai telespettatori a casa.

Luciana Littizzetto e Maria De Filippi: tutti contro Fazio

Il nuovo duo comico composto da Luciana Littizzetto e Maria De Filippi si è dunque scagliato contro Fabio Fazio. Il risultato? Irresistibile. Durante la lettura della lettera i diversi protagonisti non riuscivano a rimanere seri.

“Scusami quando ti dico che hai pochi capelli, ma te lo dico perché veramente ne hai pochi. Perdonami quando di appiccico la gomma sulla scrivania, ma vorrei appiccicartela in faccia, quindi è già un miglioramento … . ”

Queste sono state le particolari scuse di Luciana Littizzetto ad un Fazio sbigottito per i continui insulti che gli continuavano a piovere in testa. Maria De Filippi ha anche cercato di giustificarsi, sottolineando che a C’è Posta non è solitamente così. La conduttrice è stata la perfetta spalla comica di Lucianina che, ha poi proseguito nella lettura.

“Non è facile passare tutte le domeniche con te. Sappi che io ti voglio bene, anzi ti adoro…“. Il finale è stato però fantastico: “Ogni rosa ha la sua spina e ogni Fazio ha la sua Lucianina“.