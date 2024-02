Pier Silvio Berlusconi chiama Fabio Fazio a Mediaset. Durante lo speciale “Dedicato a te” pensato per celebrare e ricordare Maurizio Costanzo, il conduttore è stato scelto da Maria De Filippi come sua spalla in questa serata evento a cui hanno partecipato grandi amici e volti dello spettacolo.

Pier Silvio Berlusconi vuole Fabio Fazio a Mediaset

Il “passaggio” di Fabio Fazio dal NOVE a Canale 5 per presentare lo speciale dedicato a Maurizio Costanzo ha visto l’AD Pier Silvio Berlusconi lanciargli una proposta di lavoro. Durante la serata, infatti, Pier Silvio Berlusconi è intervenuto come ospite in collegamento per ricordare il bellissimo rapporto che legava il padre Silvio Berlusconi a Costanzo. Non solo, durante il suo intervento si è anche rivolto a Fabio Fazio offrendogli un posto di lavoro a Mediaset. «Quando tu verrai finalmente da noi anche io sento di avere l’intuizione che potrai diventare quotidiano. Se lo vuoi noi siamo qua!» ha detto l’Amministratore Delegato delle reti Mediaset. Una proposta a cui Fazio ha risposto: «ne parliamo fra qualche anno perché io sono appena all’inizio!».

Una risposta vaga quella di Fazio che, ricordiamo, è legato fino al 2027 con la Warner Bros Discovery. Non un rifiuto, ma semplicemente una porta socchiusa quella lasciata dal conduttore che tra qualche anno potrebbe davvero passare a Mediaset.

Fabio Fazio dalla Rai al Nove: perchè?

L’addio di Fabio Fazio alla Rai ha destato tanto scalpore e ancora oggi se ne parla. A chi gli ha detto che è scappato da mamma Rai, il conduttore di “Che tempo che fa” ha replicato:

Non sono scappato di nascosto col favore dell’oscurità. Semplicemente non si è fatto vivo nessuno e dunque ho capito che la storia finiva lì. A quel punto sono andato felicemente verso quella che considero una seconda vita. Penso sia la cosa giusta. È bello sentirsi voluti. Sono molto contento, e sono enormemente grato a Discovery con cui ho inizio una nuova avventura entusiasmante. Non dirò mai nulla contro la Rai, dopo tanto tempo passato non a mangiare nel piatto ma a cucinare quel piatto. È chiaro che questo lavoro si fa se si è voluti, e se si è utili.

Il passaggio al Nove è arrivato poco dopo l’addio alla Rai. Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros Discovery, nell’estate del 2023, ha annunciato l’arrivo di Fazio: «siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio. Siamo orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile. Per questo siamo impazienti di iniziare a lavorare insieme, certi che questa sinergia possa far crescere ulteriormente il nostro ricco portfolio di canali TV e ancor più in generale il gruppo Warner Bros Discovery in Italia».

Per un possibile passaggio a Mediaset, quindi, bisognerà attendere il 2028, visto che Fabio Fazio è legato ad un contratto fino al 2027 con il canale Nove.