Complicità, ironia e tanta voglia di divertirsi. Al BCT Festival di Benevento, Fabio Esposito e Barbara Foria hanno raccontato la nascita del loro sodalizio artistico, nato grazie ai programmi della serie Pazzi di… e diventato rapidamente uno dei più apprezzati dal pubblico. Tra aneddoti, battute, nuovi progetti in arrivo e riflessioni sul lavoro nel mondo dello spettacolo, i due artisti si sono raccontati a cuore aperto, confermando una sintonia che va ben oltre il piccolo schermo.

Intervista a Barbara Foria e Fabio Esposito

Come è nata la vostra coppia artistica?

Fabio Esposito: «Questa volta mi prendo tutti i meriti. Quando nacque il primo progetto per Food Network, Pazzi di Pizza, inizialmente si pensò a una coppia composta da un uomo e una donna. Quando mi chiesero chi avrei voluto al mio fianco, non ebbi alcun dubbio: feci un solo nome, quello di Barbara Foria.»

Barbara Foria: «Adesso però raccontiamola tutta! Continua a dire che all’epoca ero troppo impegnata e che gli ho dato buca…»

Fabio Esposito: «È vero! Ti abbiamo chiamata e tu eri impegnatissima.»

Barbara Foria: «Probabilmente ero in tournée teatrale. Gli dissi semplicemente che in quel momento non potevo, ma che mi avrebbe fatto piacere lavorare insieme in futuro.»

Fabio Esposito: «E infatti è successo. Quando è arrivato Pazzi di Napoli ci siamo ritrovati sul set e da lì è nato tutto. Non mi ero sbagliato: l’empatia è stata immediata.»

Barbara Foria: «E non era affatto scontato. Invece è nato subito un bellissimo rapporto professionale e umano.»

Qual è il segreto della vostra sintonia?

Barbara Foria: «Lo possiamo dire? Il segreto è che nessuno dei due si comporta da diva. O meglio… lui un po’ più di me!» (ride)

«Scherzi a parte, credo che il nostro equilibrio nasca proprio da questo. Nessuno cerca di prevalere sull’altro e ci divertiamo davvero insieme.»

Fabio Esposito: «Tanto che stiamo già lavorando a un nuovo progetto.»

Barbara Foria: «Di cui però non possiamo ancora parlare!»

Fabio Esposito: «Possiamo solo dire che stiamo registrando qualcosa di molto bello e speriamo che sia soltanto l’inizio di una lunga serie di collaborazioni.»

Nella vita reale, invece, per cosa siete pazzi?

Barbara Foria: «Io sicuramente per il cibo. Per questo adoro fare questo programma e lo farei fino a quando il mio corpo me lo permetterà. Poi sono pazza della vita. Mi piace vivere intensamente, godermi ogni giornata, le persone, l’allegria, le emozioni. Credo sia importante assaporare tutto ciò che la vita ci offre.»

Fabio Esposito: «In questo periodo della mia vita ho maturato una consapevolezza importante. Ho avuto la fortuna di fare tante cose belle e oggi posso dire di essere pazzo soprattutto di mia moglie, della mia famiglia e dei valori che rappresentano.»

Barbara Foria: «Io invece in questo momento sono pazza di Bad Bunny. Sto cercando disperatamente un biglietto per il concerto di Milano, quindi se qualcuno può aiutarmi…»

Cosa vi spaventa di più del vostro lavoro?

Barbara Foria: «La precarietà. È un aspetto inevitabile di questo mestiere. Oggi puoi essere sulla cresta dell’onda e domani tutto può cambiare. Con il tempo ho imparato ad accettarlo. Sono arrivata a una fase della vita in cui penso che, se anche le cose dovessero prendere una direzione diversa da quella immaginata, riuscirei comunque a reinventarmi. Forse la paura più grande è quella di non essere compresa fino in fondo.»

Hai un piano B?

Barbara Foria: «Sì. Trasferirmi in un posto caldo e ricominciare da lì. Non mi vedo in un ufficio o in un lavoro troppo tradizionale. Mi piacerebbe continuare a fare qualcosa di creativo, magari con ritmi diversi, ma sempre a contatto con le persone e con la vita.»

Fabio, invece qual è il rovescio della medaglia del successo?

Fabio Esposito: «Paradossalmente l’eccesso di lavoro. Quando arrivano tanti progetti e tante opportunità, il rischio è quello di non avere abbastanza tempo per sé stessi e per la propria vita privata. È una fortuna poter scegliere tra tante cose belle da fare, ma bisogna anche trovare un equilibrio. Detto questo, preferisco certamente avere il problema di organizzare tanti progetti piuttosto che non averne.»

Barbara Foria: «Infatti io continuo a dirgli: andiamo in un posto caldo!»

Fabio Esposito: «Esatto. Magari facciamo Pazzi dei Caraibi, Pazzi di Cuba, Pazzi di Porto Rico… l’importante è che sia un posto caldo!»

Se poteste scambiarvi la vita per un giorno, cosa prendereste l’uno dall’altra?

Barbara Foria: «La sua casa a Posillipo, senza alcun dubbio! Affacciarsi e vedere il mare, Capri e Ischia è uno dei miei sogni.»

Fabio Esposito: «Ma quella casa è sempre aperta, ci puoi andare quando vuoi.»

Barbara Foria: «Allora confermo: scelgo la casa! Anche se devo dire che Fabio possiede una generosità davvero rara.»

E tu, Fabio, cosa prenderesti dalla vita di Barbara?

Fabio Esposito: «In generale non sono una persona che invidia gli altri. Però Barbara ha una qualità che le invidio davvero. Ha la capacità di lasciarsi scivolare addosso molte cose. Io ho un carattere più complesso, più riflessivo, mentre lei riesce a vivere con una leggerezza che ammiro tantissimo. Quando incontro persone così penso sempre: “Beati loro”. Ecco, se potessi scegliere una cosa della sua vita, sarebbe sicuramente questa capacità di affrontare tutto con serenità.»

Barbara Foria: «Grazie, questo è uno dei complimenti più belli che mi abbiano fatto.»