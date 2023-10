Eva Riccobono ha rilasciato una lunga intervista a Belve di Francesca Fagnani parlando della sua carriera di modella, ma anche di alcuni retroscena finora inediti sulla sua vita privata. Ecco le dichiarazioni della ex modella, oggi attrice e mamma.

Eva Riccobono a Belve: “mi travestirono da trans a New York”

La vita di Eva Riccobono è stata “esagerata”. Tra i 18 e 25 anni la bellissima modella ha girato il mondo sfilando per i più importanti brand di moda. Durante l’intervista rilasciata a Belve da Francesca Fagnani ha confessato un episodio inedito della sua vita capitato a New York quando lavorava ancora come modella. Una sera pur di entrare in un locale gay è arrivata a travestirti da trans! “Ero a New York con un amico che mi dice di dover andare a una festa, io gli chiedo di andare ma lui mi dice che è una festa per soli gay e trans in un locale particolare, le donne non le fanno entrare. Ci venne l’idea di vestirmi da trans, andai in questo locale e vidi cose che, citando un film, voi umani non potete immaginare” – ha raccontato la Riccobono.

La Fagnani, incuriosita dalle sule parole, le ha chiesto: “cosa ha visto” con la modella che ha replicato:

Cosa ho visto? Si sentivano più tranquilli nell’accoppiarsi sui divanetti. E concludo con il trauma della serata: vado in bagno e due ragazzi ci hanno anche provato, a un certo punto ho cominciato a dire urlando spaventata ‘c’ho la patata!’ perché ho avuto paura, la stavo anche per far vedere.

Eva Riccobono, le confessioni a Belva: “sono stata con una donna” e sulla droga…

L’intervista di Eva Riccobono a Belve è proseguita con un’altra confessione “piccante” sulla sua vita. La bellissima modella, oltre a rivelare che le modelle sono sporche e disordinate, ha ammesso di aver avuto esperienze gay.

“Sono stata con una donna” – racconta la Riccobono – “c’era questa ragazza molto bella, modella, sembrava oltretutto più femmina di me. Io che sono una pioniera delle esperienze, mi piace provare, mi dico “Io provo, poi se mi piace o non mi piace…”. Provai, è stato divertente e carino, però preferisco… le donne mi piacciono in qualche modo, però magari…Non ero innamorata“.

Si è tratta di una sola ed unica esperienza con una donna, visto che la modella oggi ha una famiglia. La modella, infatti, è legata al marito Matteo Ceccarini e ha due splendidi figli: Leo e Livia. Infine la modella ha anche ammesso di aver fatto uso di droga. “Le canne mi piacevano. Ho provato la cocaina e l’ecstasy ma sono più una da bicchiere di vino e canna. La cocaina tira fuori il peggio di te” – ha affermato senza mezzi termini rivelando, durante la carriera di modella, di aver percepito 150 mila euro di cachet per una campagna pubblicitaria!