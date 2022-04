Un grave incidente d’auto ha visto coinvolti l’attrice e showgirl di origini ungheresi Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti. La coppia di coniugi, secondo quanto riferisce l’insider dello showbiz romano Alessandro Rosica, si troverebbe ora ricoverata in ospedale in condizioni definite «complicate». L’incidente è avvenuto ieri mattina nei pressi di Kaposvar, in Ungheria, paese d’origine della showgirl. Sempre secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, nello schianto sarebbe rimasta coinvolta anche un’altra auto con a bordo una coppia di anziani coniugi deceduti sul colpo.

Eva Henger, grave incidente d’auto con il marito

Alessandro Rosica in un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha spiegato: «Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti ieri mattina intorno alle ore 10-52 avrebbero avuto un incidente grave in auto, nei pressi di kaposvar (Ungheria) l’altra coppia di anziani sarebbe deceduta sul colpo. Le condizioni di Eva e Massimiliano sono parse subito complicate, trasportati di corsa in eliambulanza. Eva questa mattina dovrà essere operata a gamba e braccio, mentre Massimiliano ha subito la frattura dello sterno! Per ora rimangono in ospedale sotto controllo! In bocca al lupo per una pronta guarigione»

La conferma da Roberto Alessi a Pomeriggio 5

A confermare la notizia è stato anche il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi che in collegamento con la trasmissione Pomeriggio 5 condotta da Barbara d’Urso ha dichiarato «Massimiliano ha la frattura dello sterno e non dovrebbe essere operato, mentre Eva ha una frattura al braccio a causa dell’impatto, una frattura al tallone e al femore».

Eva Henger incidente d’auto: non è in pericolo di vita

Il direttore di Novella 2000 ha inoltre aggiunto anche che «Eva dovrà essere operata, ma che l’intervento non avverrà immediatamente». Roberto Alessi sempre in collegamento con Barbara d’Urso ha voluto poi rassicurare tutti sulle condizioni della showgirl dicendo che «Eva Henger non è in pericolo di vita».