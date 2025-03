Gabriele Corsi e BigMama saranno i conduttori della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. Una coppia inedita che ci accompagnerà nell’ascolto dei brani in gara fino all’annuncio della canzone vincitrice. Scopriamo insieme quando andrà in onda in tv.

Eurovision Song Contest 2025, i conduttori italiani sono Gabriele Corsi e BigMama

Mancano meno due mesi alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Data la vittoria lo scorso anno dello svizzero Nemo, la manifestazione si terrà a Basilea. A condurlo in Italia sarà una coppia inedita formata da Gabriele Corsi e BigMama (che prende il posto di Mara Maionchi).

Per Corsi si tratta della quinta conduzione consecutiva dell’edizione italiana dell’Eurovision mentre è la prima esperienza per la cantante BigMama che in passato è stata in gara al Festival di Sanremo e ora commenterà i suoi colleghi. I due saranno le voci in telecronaca delle tre serate che andranno in onda in tv sull’emittente pubblica. Le due semifinali sono in programma su Rai2 il 13 e il 15 maggio 2025 mentre la finalissima, con 25 cantanti in gara, sarà trasmessa su Rai1 sabato 17 maggio.

Sarà possibile seguire l’evento anche su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre con il commento in simulcast, e in streaming su RaiPlay.

Questo il riepilogo delle tre serate dell’Eurovision Song Contest in diretta dalla St.Jakobshalle di Basilea:

13 maggio, prima semifinale su Rai2;

15 maggio, seconda semifinale su Rai2;

17 maggio, finale su Rai1.

Italiani in gara

In gara per l’Italia ci sarà Lucio Corsi arrivato secondo al Festival di Sanremo 2025. Il cantante ha preso il posto di Olly, vincitore della kermesse, che ha rinunciato a partecipare. Il cantautore si esibirà fuori concorso durante la prima semifinale, prevista per martedì 13 maggio su Rai 2, per poi competere nella finale di sabato 17 maggio.

Per San Marino invece ci sarà Gabry Ponte che ha trionfato al San Marino Song Contest 2025 con ‘Tutta l’Italia’.