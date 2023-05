Tutto pronto per la prima serata dell’Eurovision Song Contest 2023, la kermesse canora europea trasmessa in diretta in prima serata su Rai2. Scopriamo insieme la scaletta della prima serata con l’ordine di uscita delle prime canzoni in gara.

Eurovision 2023 dove vederlo in tv: la prima serata

Martedì 9 maggio 2023 appuntamento con la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 che quest’anno sarà trasmesso in diretta dalla Liverpool Arena di Londra. Dalle ore 21.00 assisteremo al grandissimo spettacolo con le performance dei primi 16 paesi finalisti che si sottoporranno al voto del pubblico.

A condurre l’evento ci saranno Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina, affiancate dal conduttore Graham Norton. Per l’Italia, invece, a commentare la nuova coppia formata da Mara Maionchi e Gabriele Corsi che, dopo un lungo viaggio iniziato a Torino, sede della precedente edizione di Eurovision, è arrivata nella cittadina di Liverpool a caccia di miti e leggende musicali.

Durante la serata i telespettatori potranno ascoltare anche Marco Mengoni in gara per l’Italia con il brano “Due vite”, riarrangiato per l’occasione in una versione davvero unica. Ricordiamo che durante la diretta gli spettatori di tutti i paesi, anche quelli che vivono negli stati non partecipanti alle semifinali, potranno esprimere la propria preferenza con il televoto.

Eurovision 2023, la scaletta della prima serata

Ma entriamo nel vivo della prima semifinale dell’Eurovision 2023 con la scaletta della prima serata in onda martedì 9 maggio 2023 su Rai2. La serata si suddivide in due parte. Nella prima parte si esibiranno:

Queen of Kings con Alessandra, Norvegia

con Alessandra, Norvegia The Busker con Dance (Our Own Party), Malta

con Dance (Our Own Party), Malta Luke Black con Samo Mi Se Spava, Serbia

con Samo Mi Se Spava, Serbia Sudden Lights con Aijā, Lettonia

con Aijā, Lettonia Mimicat con Ai Coração, Portogallo

con Ai Coração, Portogallo Wild Youth con We Are One, Irlanda

con We Are One, Irlanda Let 3 con Mama ŠČ!, Croazia

Nella seconda ed ultima parte della semifinale di martedì 9 maggio si esibiranno:

Remo Forrer con Watergun, Svizzera

con Watergun, Svizzera Noa Kirel con Unicorn, Israel

con Unicorn, Israel Pasha Parfeni con Soarele şi Luna, Moldavia

con Soarele şi Luna, Moldavia Loreen con Tattoo, Svezia

con Tattoo, Svezia TuralTuranX con Tell Me More, Azerbaijan

con Tell Me More, Azerbaijan Vesna con My Sister’s Crown, Repubblica Ceca

con My Sister’s Crown, Repubblica Ceca Mia Nicolai & Dion Cooper con Burning Lights, Paesi Bassi

con Burning Lights, Paesi Bassi Käärijä con Cha Cha Cha, Finlandia

Infine ospite della prima semifinale la superstar globale Rita Ora che porterà sul palcoscenico della Liverpool Arena un best of dei suoi più grande successi e il nuovissimo singolo “Praising You”. Ricordiamo che serata dell’Eurovision Song Contest anche su RaiPlay.