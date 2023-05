E’ pronto a volare a Liverpool per commentare le semifinali e la finale dell’Eurovision Song Contest 2023. Gabriele Corsi sarà affiancato quest’anno dalla spumeggiante Mara Maionchi. Un’edizione questa dell’Eurovision che parla la lingua di X Factor: Marco Mengoni, ex vincitore del talent, gareggia per l’Italia mentre Mara Maionchi, ex giudice, commenterà le varie esibizioni.

Intervista a Gabriele Corsi

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Gabriele Corsi. Durante la conferenza stampa, sono state mostrate delle clip dei fuori onda dello spot girato per l’Eurovision e a trapelare è stata la particolare empatia tra i due conduttori. A confermarlo è stato lo stesso Gabriele Corsi che ai nostri microfoni ci ha svelato cosa lo ha più colpito della Maionchi: “Sono rimasto colpito dalla sua ironia, dalla curiosità e dalla cultura. Tre qualità che ho apprezzato in lei e anche in Cristiano Malgioglio. Mara non si limita a fare quello che le piace ma è aperta a qualsiasi tipo di ascolto e interpretazione”.

Gabriele Corsi ha finora costruito una carriera televisiva di tutto rispetto. Dopo Reazione a Catena, ha condotto Don’t Forget The Lyrics su e Deal with it – Stai al gioco su Canale Nove. Ora però Gabriele Corsi si sente pronto per sperimentare un altro tipo di programma: “Mi dispiace per Francesco Panella ma mi piacerebbe condurre Little Big Italy. Un programma in cui si viaggia e si mangia. Sarebbe un sogno per me”.

Nessuno sa che oltre ad essere conduttore, Gabriele Corsi è anche attore. Il suo ultimo film risale però al 2012. Ai microfoni di SuperGuida TV però il conduttore dell’Eurovision fa un annuncio importante: “Il mio amico Max Giusti mi ha chiamato per offrirmi una parte in un film in cui interpreto un conduttore televisivo cattivissimo. Dicono di te, questo è il titolo del film, uscirà a breve. Max Giusti mi ha dato l’opportunità di tornare sul set e di divertirmi”.