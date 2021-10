Chi sarà, per l’Eurovision Song Contest 2022, il nuovo conduttore? Per mesi e mesi si è parlato della possibilità che a condurre l’evento musicale dal sapore europeo fosse Alessandro Cattelan. Nelle ultime settimane si è proposta anche Milly Carlucci. Visto, però, il successo ottenuto con vari programmi musicali, da Capodanno al Festival di Sanremo, molti utenti social hanno indicato Amadeus. Insomma il toto-nomi ha iniziato a prendere sempre più piede, almeno fino ad oggi. Nelle ultime ore un altro nome ha preso il posto di quelli citati. Quale? Quello di Mika. Il colpevole di questa notizia è Gabriele Corsi. Ecco cosa è accaduto

Eurovision Song Contest 2022, chi sarà il conduttore: parla Gabriele Corsi

Cosa è successo stamattina? Pariamo con ordine per vedere di fare chiarezza. Gabriele Corsi del Trio Medusa ha lanciato, in diretta su Radio Deejay, una notizia bomba che però deve essere ancora confermata o smentita.

Corsi, all’interno del programma denominato Chiamate Roma Triuno Triuno, in merito alla conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022, ha detto:

“Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision… ecco l’abbiamo detto”.

Tutti sono rimasti improvvisamente di stucco. Sui social e sui vari media non si parla d’altro, ma il condizionale è d’obbligo. Dobbiamo credere a Gabriele Corsi e dare Mika per certo oppure no?

Ebbene Mika ha già lavorato in Rai, è un artista di fama internazionale, apprezzato in tutto il mondo. L’artista ha già condotto un programma e ha anche avuto grande successo. Cosa succede in tv pare averlo appreso molto bene anche grazie le diverse esperienze come giudice a X Factor, il talent targato Sky. Sulla carta potrebbe dunque sembrare il conduttore perfetto per un evento così importante che verrà visto un tutta Europa.

Nonostante questo il diretto interessato, o addirittura la Rai, non hanno ancora né confermato, né smentito la notizia permettendo a tutti noi curiosi di capirci qualcosa di più.

Mika all’Eurovision Song Contest 2022 come conduttore o come cantante in gara?

In realtà il nome di Mika era già uscito, insieme a quello di Cattelan, lo scorso agosto. Qualche mese fa, a differenza di oggi, lo staff del cantante aveva prontamente smentito annunciando: “Voci prive di fondamento“.

Si è parlato anche di una sua possibile partecipazione come cantante in gara. Pare che il Regno Unito gli abbia più volte chiesto di rappresentarlo e lui abbia sempre rifiutato.

Cosa accadrà? Mika prenderà parte all’Eurovision Song Contest 2022 in qualche modo oppure lo vedrà a casa insieme a noi comuni telespettatori?

Gabriele Corsi la spara grossa: notizia attendibile oppure no?

In molti in queste ore si stanno chiedendo se si debba o meno credere a Gabriele Corsi. Perché proprio lui sarebbe a conoscenza della possibile conduzione di Mika?

Molti sostengono che possa averlo saputo visto che, anno scorso, a commentare e seguire la vittoria dei Maneskin per la Rai fu proprio lui insieme a Cristiano Malgioglio.