Sabato 22 maggio 2021 in prima serata su Rai 1 andrà in onda la finalissima di Eurovision Song Contest 2021 dove a rappresentare l’Italia ci saranno i Maneskin, gruppo rock trionfatore all’ultimo Festival di Sanremo. Vediamo i primi finalisti di ieri sera.

Eurovision Song Contest: ecco i primi finalisti della manifestazione canora

Ieri sera, 18 maggio, su Rai 4 si sono tenute le semifinali di Eurovision Song Contest, che hanno permesso di scegliere 10 paesi in gara, dei sedici che ne prendevano parte. I primi finalisti si sono ottenuti grazie alla combinazione del risultato del televoto (50%) e del voto delle giurie nazionali (50%). Ad avere la meglio sono stati:

Norvegia – Tix con “Fallen Angel”

Israele – Eden Alene con “Set Me Free”

Russia – Manizha con “Russian Woman”

Azerbaijan – Efendi con “Mata Hari”

Malta – Destiny con “Je me casse”

Lituania – The Roop con “Discoteque”

Cipro – Elena Tsagrinou con “El diablo”

Svezia – Tusse con “Voices”

Belgio – Hooverphonic con “The Wrong Place”

Ucraina – Go_A con “SHUM”

Tra le esibizioni più belle e spettacolari quella di Tix – il cui nome deriva dal fatto che il cantante ha parecchi tic nervosi, – che entra in scena vestito da angelo con delle grandi ali bianche sulla schiena. Un ritmo accattivante e movenze sinuose anche per la cantante Elena Tsagrinou che rappresenta Cipro con il brano “El Diablo”.

Bella performance anche per gli Hooverphonic del Belgio con “The Wrong Place”. Il gruppo Belga negli anni Duemila spopolò in tutto il mondo – anche in Italia – con il brano Mad About You.

Giovedì sera 20 maggio seconda semifinale per scegliere altri 10 finalisti

Giovedì sera, 20 maggio, sul palco della Ahoy Arena di Rotterdam si esibiranno altri 17 artisti. Anche qui sarà fatta una scrematura e ne saranno scelti sempre dieci. I finalisti di giovedì assieme a quelli scelti martedì passano di diritto alla finalissima di sabato 22 maggio.

Nella finale oltre ai finalisti scelti dalla due semifinali ci saranno anche i big five, ovvero quelli già in Finale: Italia, Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. La finale sarà trasmessa da Rai1 in prima serata e a rappresentare il nostro Paese i Maneskin.

Sabato per L’Italia a commentare la finale ci saranno Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio di cui vi proponiamo il promo:

L’Italia è la prima volta che viene rappresentata da un gruppo Rock e da una canzone non melodica, come nella tradizione sanremese. L’Italia non vince dal 1990 dove a trionfare fu Toto Cotugno con Insieme. Che sia la volta buona?