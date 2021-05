L’Eurovision Song Contest 2021 continua a far parlare di sé e a divide l’opinione dell’occhio pubblico, a seguito della polemica esplosa in rete che vede i Maneskin accusati di aver fatto uso di droghe negli istanti successivi alla loro vittoria dell’evento. Ad avere voce in capitolo è ora anche la conduttrice tv Alessia Marcuzzi, che in un post lanciato in rete taccia la Francia di accuse pretestuose e cattiveria gratuita nei riguardi del gruppo glam-rock romano.

Alessia Marcuzzi insorge sul caso droga dei Maneskin all’Eurovision 2021

La polemica del momento, esplosa a seguito della vittoria che i Maneskin hanno conseguito sul palco made in Rotterdam dell’Eurovision Song Contest 2021, vede la band capitolina accusata da una parte della stampa francese di aver fatto uso di droghe all’evento. Il riferimento è ad un video in cui il leader del gruppo, Damiano, si avvicina ad un tavolo con il viso. Il che secondo l’accusa lascerebbe intendere che il cantante stesse sniffando della droga dal tavolo della Green Room adibita per l’evento made in Europe.

Accusa che il gruppo romano ha rispedito al mittente in più occasioni, sia via social che via stampa, e a cui il diretto interessato Damiano ha ribattuto, attraverso l’organizzazione dell’evento –European Broadcasting Union– di essere intenzionato a sottoporsi ad opportuni test antidoping, per testimoniare di non aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Questo, a differenza di ciò che gli muove contro l’accusa.

Alla base del video circolante in rete, tanto discusso in queste ore, ci sarebbe tutt’altra verità. Si tratta a quanto pare di un bicchiere che Thomas, altro membro dei Maneskin, avrebbe rotto durante i festeggiamenti della vittoria conseguita dal gruppo all’Esc 2021. Il che avrebbe spinto il frontman Damiano a spazzare via ogni traccia dell’oggetto andato in frantumi dal tavolo “incriminato”.

E sul caso droga all’Esc 2021, che vede protagonisti i Maneskin, ora ha voce in capitolo la conduttrice tv Alessia Marcuzzi. Questo, in un post durissimo destinato alla stampa francese, in particolare al quotidiano Paris Match Magazine.

Il messaggio della conduttrice a difesa dei Maneskin

Il noto quotidiano titola uno dei suoi articoli destando il sospetto che i Maneskin avrebbero sniffato cocaina all’Eurovision 2021, e il tutto ha scatenato la rabbia della Marcuzzi, come si evince dal suo post di risposta alla polemica in corso.

“JE RODE -esordisce Alessia Marcuzzi nel post di risposta-. Senza parole per quello che stanno scrivendo alcuni siti francesi su Damiano. Invece di applaudire una band giovanissima, talentuosa e che ha fatto riscoprire il rock a chi pensava che il rock fosse morto. Invece di farli gioire in una serata per loro( e aggiungerei anche per noi!) così importante”.

Il messaggio poi prosegue con toni sempre più accesi, in difesa dei Maneskin: “Siete solo dei rosiconi, lo penso davvero. E visto che tanti francesi non si riconoscono nelle parole di @parismatch_magazine e altri blog, chiedo proprio a loro di denunciarlo. E spero davvero che @sonymusicitaly e i @maneskinofficial li portino in tribunale. Non si possono scrivere delle cose cosi’ gravi, minando la carriera e la reputazione di ragazzi cosi’ giovani, con questa leggerezza! #måneskin #eurovision”.