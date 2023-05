Stasera, giovedì 11 maggio, in prima serata su Rai2, seconda semifinale dell’ Eurovision 2023. Come sapete la manifestazione musicale si svolge a Liverpool, in Inghilterra, dal momento che il Paese che avrebbe dovuto ospitarla, l’Ucraina, è ancora in conflitto con la Russia. Marco Mengoni, che rappresenta l’Italia con il brano “Due vite”, ci sarà stasera? Vediamo di scoprire l’ordine dei cantanti in gara e il programma di questa sera 11 maggio 2023.

Eurovision 2023: ecco il programma completo di stasera giovedì 11 maggio, la scaletta

L’Eurovision Song Contest 2023 andrà in onda stasera 11 maggio in prima serata su Rai2, con la seconda serata dedicata alla manifestazione canora che coinvolge ben 37 Paesi europei. Stasera si sfidano 16 Paesi nel corso della seconda semifinale all’Arena di Liverpool. La serata è divisa in due parti: nella prima si esibiranno gli artisti di 8 paesi e, nella seconda, gli altri 8.

I cantanti ad esibirsi sono:

Per la Danimarca: Reiley con Breaking My Heart,

con Breaking My Heart, Per l’Armenia: Brunette con Future Lover,

con Future Lover, Per la Romania: Theodor Andrei con G. T. (Off and On),

con G. T. (Off and On), Per l’Estonia: Alika con Bridges,

con Bridges, Per il Belgio: Gustaph con Because Of You,

con Because Of You, Per Cipro: Andrew Lambrou con Break A Broken Heart,

con Break A Broken Heart, Per l’Islanda: Diljá con Power,

con Power, Per la Grecia: Victor Vernicos con What They Say.

Poi

Per la Polonia: Blanka con Solo,

con Solo, Per la Slovenia: Joker Out con Carpe Diem,

con Carpe Diem, Per la Georgia: Iru con Echo,

con Echo, Per San Marino: Piqued Jacks con Like An Animal,

con Like An Animal, Pe l’Austria: Teya & Salena con Who The Hell is Edgar,

con Who The Hell is Edgar, Per l’Albania: Albina & Familja Kelmendi con Duje,

con Duje, Per la Lituania: Monika Linkytė con Stay,

con Stay, Per l’Australia: Voyager con Promise.

Marco Mengoni che rappresenta l’Italia canterà stasera 11 maggio?

Marco Mengoni che presenta il brano “Due Vite”, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, stasera 11 magio non si esibirà. La sua partecipazione all’evento è fissata per Sabato 13 maggio, Finale della competizione canora.

Nella serata di sabato si esibiranno i Paesi denominati Big Five, ovvero: L’Italia, La Spagna, la Germania, La Francia e il Regno Unito. L’Ucraina, in qualità di vincitrice del 2022, rientra di diritto tra i finalisti e salirà sul palco nella serata conclusiva di sabato 13 maggio. Esclusa dalla competizione anche quest’anno, la Russia, a causa del conflitto ancora in atto.

Chi presenta l’Eurovision 2023? E chi commenta la kermesse canora per l’Italia?

Alla conduzione dell’Eurovision Song Contest 2023 ci sono Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina, affiancate dal conduttore Graham Norton. Invece a commentare per l’Italia, ci sono Gabriele Corsi – per il terzo anno consecutivo – affiancato da Mara Maionchi.