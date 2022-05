Eurovision 2022, quando in onda Italia e San Marino con Blanco, Mahmood e Achille Lauro

Manca davvero pochissimo all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2022 e noi Italiani, vincitori in carica e padroni di casa, siamo pronti a tifare per i “nostri” Blanco, Mahmood e Achille Lauro. Quando li vedremo in gara?

Eurovision 2022, il programma

Dal 10 al 14 maggio la città di Torino ospiterà la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest, la manifestazione che vede affrontarsi 41 Paesi europei con le loro proposte musicali. L’Italia, come noto, parteciperà con i vincitori dell’ultimo festival di Sanremo, Blanco e Mahmood. Il duo autore di “Brividi” salirà sul palco per rappresentare il nostro Paese dopo il trionfo nello scorso anno dei Maneskin, che con “Zitti e buoni” hanno scalato tutte le classifiche e ha trovato i grandi consensi del pubblico internazionale proprio a partire dall’Eurovision.

Quest’anno l’edizione condotta da Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini si articolerà in 3 serate. L’inizio sarà martedì 10 maggio alle 21 con la prima semifinale; a seguire, giovedì 12, la seconda semifinale che ci consentirà di avere la lista completa dei finalisti di quest’anno. Finalissima che avverrà ovviamente nell’ultima serata, il 14, con le esibizioni dei vincitori delle semifinali più le 5 nazioni considerate le Big Five.

Mahmood, Blanco e Achille Lauro: quando in tv

Dove si collocano in questo programma i nostri beniamini? Quest’anno l’Italia ha ben 2 canzoni in gara (e 3 cantanti) poiché oltre ai già citati Blanco e Mahmood, anche San Marino gareggerà con un brano nostrano: “Strip” di Achille Lauro. L’eclettico artista, dopo essere riuscito a trovare spazio nella formazione di San Marino, si esibirà in occasione della seconda semifinale, giovedì 12 maggio. Oltre a lui, nella stessa serata, anche Australia, Georgia, Cipro, Serbia, Finlandia, Azerbaigian, Israele, Malta, Montenegro, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Belgio, Macedonia del Nord, Svezia, Estonia e Irlanda.

La bandiera tricolore, oltre a vivere nel logo stesso della competizione, troverà la sua espressione in gara nel gran finale di sabato 14 maggio. Sarà in quella serata infatti che Blanco e Mahmood ci faranno venire i “Brividi” sfidandosi con le nazioni vincenti delle semifinali e le restanti Big Five: Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Ma ci sarà tanta Italia già in apertura di finale, con i Maneskin che inaugureranno la serata con la loro musica e la loro potenza che gli è valsa la vittoria all’Eurovision 2021. C’è attesa, c’è trepidazione, c’è tanta voglia di dimostrare che la musica italiana è viva ed è, soprattutto, molto bella. Segnate le date dunque e non perdetevi l’appuntamento con l’Eurovision Song Contest 2022 il 10, il 12 e il 14 maggio su Rai 1 e in streaming su Rai Play. E, ovviamente, forza Italia!