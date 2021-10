Sono ben 41 i paesi partecipanti dell’Eurovision 2022 Song Contest che andrà in onda su Rai 1 nelle date del 10, 12 e 14 maggio 2022. Come è stato annunciato qualche settimana fa, la città italiana che ospiterà l’evento musicale europeo sarà Torino. Un diritto guadagnato grazie alla vittoria dei Maneskin nella scorsa edizione della manifestazione. Di seguito, tutte le 41 nazioni che parteciperanno all’Eurovision 2022 a Torino.

Eurovision 2022 Song Contest: i paesi partecipanti, quando e dove in Tv in Italia e all’estero

A partecipare all’Eurovision 2022 che si terrà a Torino il 10, 12 e 14 maggio 2022 saranno ben 41 paesi. Nella prossima edizione torneranno in gara Armenia e Montenegro che non hanno partecipato a Eurovision 2021. Le emittenti membri dell’EBU, per conto dei loro paesi, avevano tempo fino a ottobre 2021 per presentare formalmente le loro domande di partecipazione a Eurovision 2022. In Italia la diretta verrà trasmessa su Rai 1. Ecco di seguito la lista delle nazioni partecipanti con accanto l’emittente televisiva che trasmetterà l’evento:

Albania (RTSH)

Armenia (AMPTV)

Australia (SBS)*

Austria (ORF)

Azerbaigian (Ictimai TV)

Belgio (RTBF)

Bulgaria (BNT)

Croazia (HRT)

Cipro (CyBC)

Repubblica Ceca (CT)

Danimarca (DR)

Estonia (ERR)

Finlandia (YLE)

Francia (FT)

Germania (ARD/NDR)

Georgia (GPB)

Grecia (ERT)

Islanda (RUV)

Irlanda (RTE)

Israele (KAN)

Italia (RAI)

Lituania (LRT)

Malta (PBS)

Moldavia (TRM)

Montenegro (RTCG)

Paesi Bassi (AVROTROS)

Macedonia del Nord (MKRTV)

Norvegia (NRK)

Polonia (TVP)

Portogallo (RTP)

Romania (TVR)

Russia (RTR)

San Marino (RTV)

Serbia (RTS)

Slovenia (RTVSLO)

Spagna (TVE)

Svezia (SVT)

Svizzera (SRG SSR)

Ucraina (UA:PBC)

Regno Unito (BBC)

Il Pala Alpitour di Torino ospiterà la Kermesse

Il Pala Alpitour è un palazzetto polivalente al coperto che ha una capienza di ben 12.350 posti. Questa arena è considerata la più grande arena sportiva indoor presente in Italia ed è diventata una delle sedi italiane più prenotate per i concerti su larga scala. L’arena ha aperto le sue porte ai visitatori per la prima volta nel 2005 con il nome di “PalaOlimpico”. Da allora, ha ospitato numerosi concerti ed eventi sportivi, inclusi i tornei di hockey su ghiaccio durante le Olimpiadi invernali di Torino 2006.

Chi rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2022

Per conoscere il cantante italiano che rappresenterà il nostro paese all’Eurovision 2022 di Torino, bisognerà attendere la finale del prossimo Festival di Sanremo, solo allora scopriremo chi sarà il cantante italiano a rappresentare l’Italia alla manifestazione canora europea.