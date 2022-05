Irregolarità di voto “senza precedenti” in 6 Paesi ma il risultato non cambia, è quanto si evince dal comunicato diffuso oggi da EBU (l’unione dei broadcaster pubblici europei) sull’Eurovision Song Contest 2022. Al comunicato di EBU c’è una prima reazione, quella di San Marino, che con una nota fa sapere: “Avevamo dato 12 punti all’Italia e li hanno assegnati alla Spagna”. Ecco nel dettaglio le irregolarità riscontrate durante le votazioni all’Eurovision 2022.

Eurovision 2022, irregolarità di voto in 6 paesi: ecco cosa succede ora

In un comunicato, EBU – European Broadcasting Union parla delle irregolarità riscontrate nel voto nel corso dell’Eurovision Song Contest 2022. Già sabato 14 maggio, EBU aveva fatto sapere di avere notato delle stranezze nei voti dati dalle giurie di sei Paesi nel corso della seconda semifinale. I Paesi con i voti sospetti sono: Azerbaijan, Georgia, Montenegro, Polonia, Romania e San Marino.

Come riportato nel comunicato, sembra che Azerbaijan, Georgia, Montenegro, Polonia, Romania e San Marino si sarebbero accordati per assegnarsi i punti più alti (I voti vanno da 1 a 8 e poi 10 e 12).

“Nella seconda semifinale è stato notato che quattro delle sei giurie hanno tutte posizionato cinque degli altri Paesi nella loro Top 5 (prendendo in considerazione l’impossibilità di votare per se stessi); una giuria ha votato per gli stessi cinque Paesi nella sua Top 6 e l’ultima delle sei giurie ha piazzato quattro degli altri Paesi nella sua Top 4 e un quinto Paese nella sua Top 7. Quattro dei sei Paesi hanno ricevuto almeno una volta 12 punti, che è il massimo che può essere assegnato” si legge nella nota.

I voti di Azerbaijan, Georgia, Montenegro, Poland, Romania, San Marino

Alla luce delle irregolarità riscontrate, che EBU definisce “senza precedenti”, i voti dei sei Paesi sono stati rimossi dalla classifica della seconda semifinale. “Come indicato nel Regolamento dell’Eurovision Song Contest e nelle Istruzioni di Voto Ufficiali del Concorso, se i voti delle Giurie Nazionali presentano schemi di voto irregolari, Il Supervisore Esecutivo dell’Eurovision Song Contest ha il diritto di rimuovere i voti interessati e sostituirli con un risultato calcolato automaticamente” riporta il comunicato di EBU.

Ecco di seguito come questi sei Paesi hanno votato. Dalle votazioni si nota come, in effetti, i sei paesi si siano assegnati i punti più alti tra di loro. Secondo gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest non sarebbe un caso.

Azerbaijan

Polonia: 12;

Georgia: 10;

Romania: 8;

Montenegro: 7;

San Marino: 6.

Georgia

Azerbaijan: 12;

Montenegro: 10;

Romania: 8;

San Marino: 7;

Polonia: 6.

Montenegro

Georgia: 12;

Azerbaijan: 8;

Romania: 7;

San Marino: 6;

Polonia: 5.

Polonia

San Marino: 12;

Azerbaijan: 10;

Romania: 8;

Montenegro: 7;

Georgia: 4.

Romania

San Marino: 12;

Polonia: 10;

Montenegro: 8;

Azerbaijan: 7;

Georgia: 6.

San Marino

Romania: 12;

Georgia: 10;

Polonia: 8;

Montenegro: 7;

Azerbaijan: 6.

San Marino: «Avevamo dato 12 punti all’Italia e li hanno assegnati alla Spagna»

In merito al comunicato stampa diramato da Ebu, sulle presunte irregolarità di voto durante l’Eurovision 2022, San Marino RTV precisa “di essere sempre rimasta in contatto con EBU e considerato EBU l’unico interlocutore fino al comunicato di ieri nel tardo pomeriggio”. San Marino Tv sottolinea inoltre che: “La maniera in cui EBU si è mossa in questa vicenda a nostro giudizio sembra un po’ autoritaria”. Nella nota di San Marino Tv si legge inoltre che: “Alla domanda se EBU ritenesse i sospetti di irregolarità di voto fondati al 100% la risposta è stata no”.

“Alla domanda se EBU si fosse accorta che un gruppo di paesi della II semifinale si sarebbe apparentemente scambiato il 12, il 10, l’8, il 7 e il 6 la risposta è stata no. Alla domanda sul perché i voti annullati di San Marino e degli altri 5 paesi sospettati siano stati dati tutti a Svezia (a cui sono stati girati 72 punti) e Australia (60 punti per lei) la risposta è stata perché “avevano le canzoni più belle””. Fa sapere San Marino.

“Nulla ci fa pensare che i nostri giurati abbiano votato qualcosa che non piacesse loro. Il loro – e nostro – 12 all’Italia è stato sostituito da EBU con un 12 alla Spagna. Abbiamo chiesto in quale maniera sia stato “calcolato” questo nuovo voto ma non ci è stata data una risposta precisa. Conosciamo l’Eurovision e da anni collaboriamo con loro, continuiamo a credere nelle istituzioni e nel concorso e tifiamo per il migliore, anche se non sempre ha la canzone migliore”. Conclude la nota di San Marino