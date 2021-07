L’Eurovision Song Contest 2022 entra nel vivo della fase organizzativa. Tramite un bando, è stato chiesto alle città italiane di candidarsi per ospitare la kermesse canora internazionale che dovrà avere luogo il prossimo anno in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin. Ma andiamo a conoscere quali sono le città che si sono candidate per ospitare l’evento musicale.

Eurovision 2022 in Italia: le città candidate

Tra le città candidate per ospitare l’Eurovision Song Contest 2022 figurano: Milano, Torino, Roma, Bologna, Rimini, Jesolo, e Pesaro, Genova, Firenze, Trieste, Alessandria, Matera, Viterbo, Acireale, Bertinoro di Romagna, Palazzolo Acreide e Sanremo.La Rai sceglierà entro fine agosto in accordo con EBU.

Il nome di Torino circola già nell’aria da tempo, la città infatti si era già candidata nel 2017. La candidatura di Bologna invece, nasce dal fatto che la città emiliana è stata riconosciuta dall’UNESCO come “Città della Musica”. Ma vediamo nel dettaglio cosa fanno sapere dalle amministrazioni cittadine.

Bologna si candida per ospitare l’Eurovision 2022

Con una nota l’amministrazione comunale di Bologna fa sapere: “Bologna, città creativa della musica Unesco ha l’ambizione e le caratteristiche per ospitare la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest 2022. E ha una marcia in più: la capacità di fare squadra insieme per portare a casa un risultato così importante”.

L’Amministrazione pare che stia già lavorando all’eventualità di ospitare l’evento: “Abbiamo già iniziato a lavorare dal giorno successivo alla vittoria dei Måneskin e siamo pronti per fornire alla Rai tutte le informazioni necessarie. Bologna è una città che dall’Italia ha salde radici in Europa e che ha con la musica, da quella classica a quella pop e rock, un rapporto profondo e di grande creatività. Sarebbe per noi un onore ospitare una manifestazione così importante e sono sicuro che i bolognesi la accoglierebbero con la partecipazione che li distingue nel mondo”.

La sindaca Appendino candida Torino

Anche Torino lancia la sua candidatura, ed è proprio la sindaca Appendino a fare da portavoce dell’idea di ospitare l’Eurovision 2022: “Ci candidiamo perché la nostra Città ha tutte le carte in regola e riteniamo sia la migliore opzione in campo su cui far ricadere la scelta“:

La sindaca di Torino punta soprattutto sugli spazi e le capienze adeguate: “Abbiamo spazi con capienze adatte, in pieno territorio cittadino e facilmente raggiungibili. Per ciò che riguarda l’ospitalità, la nostra offerta ricettiva è in grado di accogliere le migliaia di persone che l’evento saprà attrarre”.

La Appendino inoltre candida Torino anche perchè: “C’è un altro punto fondamentale che dovrebbe portare a scegliere Torino: saremo già un collaudato palcoscenico di appuntamenti internazionali che abbiamo portato qui in questi anni, in grado di mettere le competenze di un’intera Città al servizio dell’Eurovision. Non solo. Anche grazie a questi eventi Torino è recentemente diventata hub Ryanair, garantendo ancora più collegamenti aerei tra Torino e il resto del mondo. Siamo pronti e siamo determinati. Come sempre, ce la metteremo tutta per portare a Torino l’Eurovision e lasciare ai cittadini anche questa eredità”.

Anche la città di Jesolo tra le candidate

È ufficiale anche la candidatura della città veneta di Jesolo. La candidatura però pare abbia un problema logistico. Il PalaInvent, luogo proposto per l’evento, noto anche come Palazzo del Turismo e in passato anche come PalaArrex, che negli anni ha tra le altre cose ospitato diverse edizioni di Miss Italia nel Mondo, oltre a due di Miss Italia nel 2013 e 2019, non avrebbe la capienza necessaria richiesta dal bando di partecipazione. Al momento non si sa quali potrebbero essere le alternative per permettere a Jesolo di ospitare la manifestazione.

La candidatura di Pesaro per L’Eurovision 2022

Con una nota ufficiale l’amministrazione comunale di Pesaro fa sapere della sua candidatura per ospitare l’Eurovision Song Contest 2022. “Rientriamo in tutti i parametri richiesti per la partecipazione. La presenza di un aeroporto internazionale che non disti più di un’ora e trenta minuti, un’offerta alberghiera di oltre 2000 stanze in aree contigue all’evento e un’infrastruttura, la Vitrifrigo Arena, che rispetta i criteri necessari. Il palas è uno dei più grandi d’Italia, tra le cornici più belle e suggestive per ospitare concerti e spettacoli”.