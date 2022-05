E’ calato il sipario sulla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 con i risultati finali. Dopo l’esibizione dei 18 paesi in gara, Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan hanno svelato i nomi dei 10 paesi ammessi alla finale di sabato 14 maggio 2022.

Eurovision 2022, la classifica della semifinale di giovedì 12 maggio 2022

Si è appena conclusa la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, la kermesse musicale più famosa e seguita al mondo presentata da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. 18 le canzoni in gara, ma solo 10 i paesi ammessi alla finale di sabato 14 maggio 2022.

Ecco la classifica della prima semifinale dell’ESC con i 10 finalisti in ordine sparso:

Jérémie Makiese con “Miss You” per il Belgio We Are Domi con “Lights Off” per la Repubblica Ceca Nadir Rustamli con “Fade To Black” per l’Azerbaijan Ochman con “River” per la Polonia The Rasmus con “Jezebel” per la Finlandia Stefan con “Hope” per l’Estonia Sheldon Riley con “Not The Same” per l’Australia Cornelia Jakobs con “Hold Me Closer” per la Svezia WRS con “Llámame” per la Romania Konstrakta con “In Corpore Sano” per la Serbia.

A questi 10 paesi finalisti si aggiungono i 10 paesi che hanno superato la prima semifinale (qui la classifica finale di martedì 10 maggio 2022).

Eurovision Song Contest 2022, il racconto della seconda serata

Ritmo serratissimo anche per la seconda semifinale dell’Eurovision 2022. In apertura Alessandro Cattelan ballerino per una notte ha dimostrato la sua versatilità e il suo indubbio talento di showman recentemente messo in cattiva luce dalla tantissime critiche per il flop del suo debutto in Rai con “Da grande”. Con la performance di stasera si è ripreso la sua meritata rivincita!

Sul palcoscenico poi Mika e Laura Pausini hanno regalato un momento di grande musica: un duetto sulle note di “Fragile” di Sting e “People have the power” di Patti Smith. La bravura e il talento di entrambi sono noti a tutti nel mondo, ma complice la forte emozione qualcosa è mancato. Sui social, infatti, in tanti hanno criticato la scelta dei brani pur riconoscendo ad entrambi classe ed eleganza. Che dire per entrambi la possibilità di rifarsi durante la finale quando potranno esibirsi, questa volta in solitaria, sulle note dei propri successi.

Tra gli ospiti anche Il Volo: Pietro Barone e Ignazio Boschetto sul palcoscenico con Gianluca Ginoble in collegamento da casa dopo essere risultato positivo al Covid. Il trio ha regalato una versione di “Grande amore” in inglese.

Eurovision Song Contest 2022 fuori Achille Lauro e Emma Muscat

Grande delusione durante la lettura della classifica della seconda semifinale per Achille Lauro e Emma Muscat. La ex cantante di Amici, rappresentante per Malta, ha regalato una performance sicuramente piacevole e nelle sue corde, di gran lunga superiore rispetto ad alcuni paesi ammessi alla finale, Serbia su tutti.

Argomento a parte Achille Lauro che ha partecipato con il brano “Stripper” come rappresentante per la Repubblica di San Marino. Una performance pazzesca che ha letteralmente incendiato il PalaOlimpico di Torino con tanto di bacio al chitarrista e salto sul toro meccanico. Un’esibizione esplosiva e trascinante che ha conquistato il pubblico del Pala Olimpico di Torino e ha sbandierato in mondovisione l’amore libero da ogni etichetta e forma. Un plauso a Lauro che ha portato la sua musica e il suo estro sul tetto della musica mondiale nonostante la bocciatura del televoto e della della giuria. Che dire una vera e proprio eurodelusione!.