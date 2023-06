Cresce l’attesa per il match Svizzera-Italia degli Europei Under 21 che si preannuncia decisivo per il futuro degli Azzurrini di Paolo Nicolato per la fase finale della competizione calcistica organizzata dall’UEFA, l’organo amministrativo del calcio europeo. Ecco dove seguire la partita in programma a Cluj-Napoca, una città della Romania nord-occidentale.

Europei Under 21 in tv: dove seguire la partita Svizzera-Italia

Tutto pronto per la prossima partita degli Europei Under 21 che vedrà l’Italia di Paolo Nicolato affrontare in un match decisivo la Svizzera. A 72 ore esatte di distanza dalla sconfitta contro la Francia, gli Azzurrini di Paolo Nicolato scendono in campo contro la Svizzera in un match che suona come un “dentro o fuori”. Domenica 25 giugno 2023 dalle ore 17.50 appuntamento su Rai2 con la diretta di Svizzera-Italia. Gli svizzeri dopo aver sconfitto la Norvegia sono al primo posto della classifica del girone D a pari punti con la Francia.

L’Italia, invece, dopo la sconfitta contro la Francia deve assolutamente vincere conquistando così 3 punti fondamentali per salire in classifica e auspicare così il passaggio ai quarti di finale. La partita Svizzera-Italia, in chiaro su Rai2, è affidata al commento di Luca De Capitani e katia Serra, mentre gli interventi da bordocampo sono di Andrea Riscassi e il presentation studio con Simona Rolandi e Antonio Di Gennaro. Paolo Nicolato alla vigilia del match decisivo ha dichiarato: “ho avuto risposte buone, mi conforta l’atteggiamento della squadra e il fatto che tutti i ragazzi abbiano avuto un buon impatto sulla gara, anche chi è entrato in campo nella ripresa. Abbiamo affrontato un’avversaria di grande livello, confermando che meritiamo di essere in questa competizione. La partita sarebbe dovuta finire con un risultato diverso, non ci sentiamo sconfitti dal punto di vista del gioco“.

Europei Under 21, dove vedere l’Italia in tv

Dove vedere gli Europei Under 21 del 2023? L’Italia scende in campo contro la Svizzera domenica 25 giugno 2023 dalle ore 17.50 in diretta tv su Rai2. La partita può essere seguita anche in streaming sui portali di Rainews.it e RaiPlay.

Ricordiamo che nella giornata di domenica 25 giugno scendono in campo anche:

Cechia-Germania

Inghilterra-Israele

Norvegia-Francia

Il match Norvegia-Francia è trasmessa in diretta, su Rai Sport HD, con il commento di Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni.