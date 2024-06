Europei di Calcio 2024, le partite dell’Italia nella fase a gironi: quando in tv

Quali sono le partite del Girone e quando giocherà l’Italia? Tutto pronto per gli Europei di Calcio 2024 che si disputeranno in Germania. Gli azzurri devono difendere il titolo conquistato e lo fanno con un nuovo allenatore (Luciano Spalletti) e una rosa che punta sull’unità del gruppo più che sulla qualità tecnica dei singoli. Vediamo insieme in che girone si trova la nostra Nazionale e quando scenderà in campo.

Europei 2024: le partite dell’Italia e dove vederle

Il 14 giugno iniziano gli Europei 2024: si parte con la squadra di casa, la Germania, contro la Scozia. La finale è invece prevista un mese dopo, il 14 luglio. Dopo le due amichevoli (0 a 0 contro la Turchia e vittoria per 1 a 0 contro la Bosnia), l’Italia inizierà il suo cammino europeo contro l’Albania. La formazione allenata da Luciano Spalletti è inserita nel girone B con Albania, Croazia e Spagna (l’avversario sulla carta più temibile).

Questo il cammino degli azzurri nel Gruppo B:

Italia-Albania, 15 giugno alle ore 21.00 (Dortmund) su Rai1 e su Sky

Spagna-Italia, 20 giugno 21.00 (Gelsenkirchen) su Rai1 e su Sky

Croazia-Italia, 24 giugno 21.00 (Lipsia) su Rai1 e su Sky

Le partite dell’Italia agli Europei verranno trasmesse integralmente da Sky, per gli abbonati, e in chiaro sulla Rai. Ventidue partite andranno in diretta su Rai1 mentre 9 su Rai2 a cui si aggiungono gli appuntamenti con ‘Diretta Azzurra’ su Rai Sport HD – live da Iserlohn, il quartier generale degli Azzurri in Germania – e un appuntamento speciale su RaiPlay per le partite dell’Italia. La prima sfida, Italia-Albania, vedrà un collegamento su Rai1 a partire dalle 20.30, stesso discorso per Spagna-Italia e Croazia-Italia, tutte trasmesse sulla prima rete dell’emittente pubblica.

I prossimi impegni sognando la finale

Passano alla fase successiva, quella ad eliminazione diretta, le prime due squadre di ogni girone più le quattro migliori terze. Tra il 29 giugno e il 2 luglio scenderanno in campo le Nazionali qualificate per gli ottavi mentre i quarti si giocheranno il 5 e il 6 luglio. Pochi giorno dopo sarà la volta delle semifinali il 9 e il 10 luglio e della finale il 14 luglio.