Quinto appuntamento con Eurogames, il gioco a squadre condotto da Ilary Blasi con la complicità di Alvin in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di questa sera, giovedì 17 ottobre 2019.

Eurogames puntate: quinto appuntamento del 17 ottobre 2019

Giovedì 17 ottobre 2019 torna in prima serata su Canale 5 l’appuntamento con “Eurogames“, la grande sfida tra nazioni europee, tratto dal format Jeux Sans Frontières.

Ilary Blasi con la complicità di Alvin tornano a presentare alcuni dei giochi più divertenti tra le nazioni europee. Ecco alcuni numeri del programma: trecento concorrenti, trenta squadre, un solo paese vincitore. A supervisionare sulla regolarità dei giochi ci saranno sei arbitri capitanati da Jury Chechi.

Eurogames, le squadre in gioco

Ecco le squadre protagoniste dei giochi della quinta puntata in onda giovedì 17 ottobre 2019: Parma (Italia); Berlino (Germania); Creta (Grecia); Janów Lubelski (Polonia); Novosibirsk (Russia); Jaca (Spagna).

In questa puntata ci saranno sei giochi nuovi: a cominciare da quello chiamato Divina Commedia che consiste in un vero e proprio viaggio in pieno stile “Dante Alighieri”. Dante e Virgilio, infatti, saranno traghettati da Caronte all’Inferno. Non solo, i due attraverseranno il Purgatorio per giungere fino all’amata donna Beatrice, con cui Dante risalirà fino al Paradiso.

A vincere questo nuovo gioco sarà la squadra che riuscirà a completare tutto il viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso nel minor tempo possibile. Come sempre le squadre potranno decidere di giocare il jolly, ossia la possibilità di raddoppiare il proprio punteggio: chissà che la squadra italiana non decida di giocarselo!

Oltre al nuovo gioco Divina Commedia, tornano alcuni dei giochi oramai considerati del classici: Fil Rouge, il Pallodromo che consiste in una grande sfera trasparente in cui i concorrenti saranno chiamati a superare una serie di ostacoli fino al Muro dei campioni, una parete di 13 metri, inclinata a 32 gradi, da scalare solo con la forza delle braccia.