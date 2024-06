Anche chi in genere non è un appassionato di calcio si prepara a fare il tifo per gli Azzurri ad Euro 2024. E’ questo l’effetto che fa la nostra nazionale e tutti non vedono l’ora di supportarla. Chi può dimenticare l’emozione suscitata dalla vittoria di quattro anni fa e a chi non piacerebbe riviverla ancora?

La competizione, a cui partecipano le migliori compagini del Vecchio Continente, è difficile e avvincente, ma l’Italia ha ottime chance per giocarsela sino alla fine. Italia – Spagna è un classico ricco di fascino: riusciremo a battere gli iberici e a conquistare punti preziosi per portarci avanti nel girone? Intanto vi diciamo dove e quando guardare la partita in tv.

Italia – Spagna: dove e quando vederla sul piccolo schermo

La nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti e gli iberici di Luis de la Fuente sono pronti a scendere in campo per cercare di conquistare una vittoria che potrebbe addirittura cambiare le sorti del Girone B.

L’attesissimo incontro è previsto per Giovedì 20 Giugno. Va in onda su Rai Uno a partire dalle ore 20.30 in diretta dall’AufSchalke Arena di Gelsenkirken. E voi, siete pronti ad incollarvi al televisore?

Azzurri contro Furie Rosse: tutti i precedenti agli Europei e non solo

Siete curiosi di sapere qualche dato in più su una delle sfide calcistiche più seducenti di sempre per quanto gli Europei e non solo? Se la risposta è sì, ecco quanti e, soprattutto, come sono finiti i precedenti Italia – Spagna.

Quella tra gli Azzurri e le Furie Rosse è la partita più volte disputata nella storia del torneo (fase finale). 7 i confronti diretti con un bilancio positivo per noi: 2 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. Purtroppo non è così se invece si ci riferisce a tutti gli scontri disputati, 40 in totale: 11 vittorie per l’Italia e 13 per la Spagna, pareggi 16. Una situazione di sostanziale equilibrio come si può vedere, che a Euro 2024 speriamo si possa spostare in nostro favore!