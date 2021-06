‘Esterno Notte’, le cui riprese sono cominciate in questi giorni a Roma, è la nuova serie Rai firmata dal regista Marco Bellocchio. La serie racconta un altro aspetto del sequestro di Aldo Moro, politico, giurista e accademico italiano, tra i fondatori della Democrazia Cristiana, sequestrato e poi ucciso dalle dalle Brigate Rosse nel 1978. Ma vediamo insieme alcune news su questa nuova attesissima serie: trama, cast e molto altro.

‘Esterno Notte’: il cast della serie su Aldo Moro

‘Esterno Notte’ è la nuova serie Rai prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, con Simone Gattoni per Kavac Film in coproduzione con Arte France, in collaborazione con Rai Fiction.

Nel cast troviamo Fabrizio Gifuni nei ruolo di Aldo Moro. Accanto a Gifuni, si annoverano Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniela Marra. La serie è scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino. Il distributore internazionale è Fremantle.

Dopo ‘Buongiorno notte’ Bellocchio racconta una nuova prospettiva del sequestro Moro

Dopo aver raccontato il sequestro di Aldo Moro secondo la prospettiva dei rapitori in ‘Buongiorno, notte’ film del 2003 diretto da Marco Bellocchio, la cui trama trama è ripresa liberamente dal libro del 1998 Il prigioniero della ex brigatista Anna Laura Braghetti, dove si narra del rapimento, della detenzione e dell’omicidio, da parte delle Brigate Rosse, di Aldo Moro, fatti avvenuti nel 1978, Marco Bellocchio torna a parlare del sequestro Moro sotto un’altra prospettiva.

Il regista nella serie televisiva si accinge a mettere in scena tutto quel che successe fuori dal covo in cui il leader democristiano fu tenuto prigioniero e poi ucciso. Le riprese sono in corso a Roma in questi giorni.

Nella primissima immagine dell’attesissima serie ‘Esterno Notto’ c’è Fabrizio Gifuni nei panni di Aldo Moro, davanti a uno striscione delle brigate rosse, in un momento della sua prigionia. Un’immagine simbolo di questa sequestro e del suo tragico epilogo che sconvolse l’Italia e non solo.