Cambio di programmazione per Mediaset a seguito della drammatica esplosione avvenuta a Crans-Montana. L’emittente ha deciso di modificare il palinsesto serale di Retequattro, dedicando ampio spazio all’approfondimento giornalistico con uno speciale di Quarto Grado.

Esplosione a Crans-Montana: speciale Quarto grado in prima serata

Questa sera, prima serata, va in onda uno Speciale “Quarto Grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi, con ospiti in studio e collegamenti dedicati per ricostruire quanto accaduto e analizzare le conseguenze dell’esplosione. La decisione di Mediaset conferma ancora una volta l’attenzione del gruppo nei confronti dei grandi fatti di cronaca e dell’informazione in tempo reale, soprattutto quando eventi di tale portata scuotono l’opinione pubblica.

Lo speciale approfondisce i dettagli dell’esplosione a Crans-Montana, concentrandosi sulle prime ricostruzioni, sulle indagini in corso e sulle possibili cause dell’accaduto. Ampio spazio viene riservato anche alle testimonianze e agli aggiornamenti provenienti dal luogo dell’evento, con l’obiettivo di offrire un quadro il più completo e chiaro possibile ai telespettatori.

Cosa è successo in Svizzera a seguito dell’esplosione a Crans-Montana

Un incendio seguito da una violenta esplosione ha sconvolto nella notte la località sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, durante una festa di Capodanno riservata a minori di 17 anni che si stava svolgendo all’interno del locale “Le Constellation”.

Il bilancio provvisorio è drammatico: le vittime sarebbero almeno 40, che salgono a 47 secondo alcuni media locali. I feriti sono circa 115, di cui una quarantina in condizioni molto gravi. Tra loro ci sarebbero numerosi giovanissimi. Fonti sul posto parlano di una scena devastante, con “molte vittime irriconoscibili”.

Le autorità svizzere hanno escluso fin da subito la pista dell’attentato e hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incendio e dell’esplosione. Al momento restano aperte tutte le ipotesi di natura accidentale.

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha confermato il coinvolgimento di cittadini italiani: “Una dozzina risultano ricoverati, mentre 16 sono dispersi”. È stato inoltre diffuso un elenco in costante aggiornamento con i nomi dei dispersi e dei feriti.

Drammatiche le testimonianze raccolte da Crans-Montana. “Ci sono ragazzi giovanissimi che non si trovano”, racconta chi è sul posto. Un altro testimone riferisce: “Ho visto il fuoco all’interno del locale, le vetrate erano ancora integre e i ragazzi cercavano disperatamente di uscire”. Un racconto che restituisce tutta la gravità di una tragedia che ha colpito nel cuore una notte di festa

Mediaset e il lungo pomeriggio dedicato all’attualità

Nel pomeriggio, dopo il lungo speciale TG4 “Diario del Giorno: la strage di Capodanno”, condotto da Manuela Boselli, in onda dalle ore 15.30, l’approfondimento sui fatti di cronaca è continuato con “Dieci Minuti”, condotto da Alessandro Sallusti, che dalle 19.30 si è allungato fino alle ore 20.00. Alle ore 20.30, “4 di sera news”, condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti hanno approfondito l’argomento.