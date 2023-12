Magia è il titolo del nuovo brano di Eros Ramazzotti in uscita per Natale. Una dedica speciale che il cantautore romano ha pensato per il figlio Gabrio e tutti i bambini del mondo.

Eros Ramazzotti, la “magia” del Natale nel nuovo singolo

Nuova canzone per Eros Ramazzotti in occasione del Natale. Il cantautore romano ha deciso di illuminare il periodo natalizio con il nuovo visual video di Magia, il brano estratto dal suo ultimo album di inediti “Battito Infinito” (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International). La canzone, scritta con Andrea Febo, è una dedica speciale al figlio Gabrio, ma anche a tutti i bambini del mondo. Un inno di dolcezza ed amore dal richiamo universale che si fa ancora più potente in occasione delle festività del Natale.

Il singolo “Magia” si presenta come un viaggio emozionante nei sentimenti di un genitore. Il brano è una dedica d’amore al figlio Gabrio ma in occasione del Natale diventa universale. “La vita è una magia perché la tua vita è anche un po’ la mia” canta Ramazzotti nel nuovo singolo.

Magia di Eros Ramazzotti, singolo e video in uscita per Natale

Il nuovo singolo “Magia” di Eros Ramazzotti è accompagnato anche da un visual video pubblicato in occasione del Natale 2023. Un omaggio a tutti i fan, ma con destinatari speciali il figlio Gabrio e tutti i bambini del mondo. Una canzone che suona come un abbraccio universale pensato per portare conforto a coloro che vivono un’infanzia complicata a causa degli eventi che segnano la loro realtà. Il cantautore romano ha deciso di trasformare così il suo brano in un vero e proprio inno di speranza, un augurio generazionale.

Il video, realizzato da Cromazoo, con direzione creativa ad opera di Studio Prodesign, ha come oggetto una culla: gli oggetti che la compongono prendono vita dipingendo così un affresco visivo che racconta i momenti e la crescita di una persona. Un’atmosfera davvero magica che emoziona. Ecco il video del brano.