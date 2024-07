A pochi giorni dalla morte di Shannen Doherty, l’indimenticabile Brenda di Beverly Hills 90210, sui tabloid tedeschi sono spuntati i primi dettagli sull’eredità e sul patrimonio dell’attrice. Una cifra importante, ma a chi sarà destinata?

Shannen Doherty è morta: a chi spetta il patrimonio?

A distanza di pochissimi giorni dalla morte di Shannen Doherty, l’attrice statunitense conosciuta ed amata per i personaggi di Brenda in Beverly Hills 90210 e di Prue in Streghe, la stampa tedesca ha rivelato alcuni dettagli sulla sua situazione economica. Nonostante i fan di mezzo mondo sono ancora scossi dalla prematura scomparsa dell’attrice, morta a soli 53 anni dopo aver lottato a lungo contro un terribile tumore al seno, il quotidiano tedesco Bild ha rivelato il valore del suo patrimonio. Per la rivista, il patrimonio di Shannen Doherty si aggirerebbe al di sopra dei 5 milioni di dollari.

Shannen Doherty possedeva un solo conto corrente che, al momento della sua morte, aveva un saldo di 229 mila euro. A questa cifra vanno aggiunte le proprietà immobiliari, azioni e obbligazioni per un totale di oltre 2 milioni di euro.

Shannen Doherty patrimonio ed eredità dell’attrice: c’è anche una villa a Malibu

Non solo, Shannen Doherty è anche proprietaria di una villa acquistata a Malibu. Un investimento importante del valore di 5,49 milioni anche se l’attrice deve ancora un mutuo di circa 2,7 milioni di dollari. A queste cifre vanno aggiunti alcuni debiti che l’attrice ha accumulato negli ultimi anni per via delle importanti cure, anche sperimentali, a cui si è sottoposta per sconfiggere il cancro. I debiti maturati però non si avvicinano al valore dell’eredità che l’attrice ha lasciato alla mamma e al fratello a cui era legatissima.

Nessuna parte dell’eredità, invece, all’ex marito Kurt Iswarienko visto che l’attrice poco prima di morire ha firmato le carte del divorzio.