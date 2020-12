Basato sull’omonimo podcast del 1985, Equinox è la nuova serie danese di Netflix che piacerà ai fan di Dark. Per coloro che amano le storie complicate ambientate in epoche e dimensioni diverse, arriva un nuovo show dai paesi nordici che vi farà mettere in dubbio la realtà. La protagonista è una donna ancora traumatizzata dalla misteriosa scomparsa di sua sorella e della sua classe avvenuta vent’anni prima. Nel presente, quando scopre che l’unico sopravvissuto a quell’evento è morto, la donna comincia ad indagare. La serie Tv è disponibile su Netflix il 30 dicembre.

Equinox: la trama della serie Tv di Netflix

Astrid è una dj danese traumatizzata da uno strano evento a cui ha assistito nel 1999 quando aveva solo 9 anni. Sua sorella, insieme al resto della classe, tutti studenti all’ultimo anno, è misteriosamente scomparsa senza lasciare traccia. Nel presente, Astrid rivive quel terribile giorno ed è tormentata da incubi e visioni orrifiche.

La donna conduce una vita apparentemente tranquilla con la sua famiglia e lavora a tarda notte in una radio locale. Tutto procede per il verso giusto, fino a quando riceve una chiamata da uno sconosciuto che la lascia sconvolta: l’uomo afferma di conoscere l’esistenza di un’altra dimensione, al di là di quella in cui viviamo. Ciò che la sciocca maggiormente sono le dichiarazioni dello sconosciuto poiché lui dichiara di sapere il motivo per cui sua sorella è scomparsa.

Astrid scoprirà che l’uomo altri non è che uno dei tre sopravvissuti a quello strano evento del 1999. Mentre i suoi incubi tornano a tormentarla, Astrid è determinata a scoprire la verità per quanto terribile possa essere. Le sue ricerche influenzeranno la sua vita in un modo che non avrebbe mai immaginato.

Equinox su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della serie Tv, Danica Curcic nel ruolo di Astrid; Viola Martinsen interpreta Astrid a nove anni; Lars Brygmann è il padre di Astrid; Hanne Hedelund è la madre di Astrid; Karoline Hamm interpreta Ida; Fanny Leander Bornedal è Amelia; Ask Emil Mossberg Truelsen interpreta Falke; e Alexandre Willaume nel ruolo di Henrik.