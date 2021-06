Enrico Papi è pronto a tornare a Mediaset. Un ritorno molto atteso quello del popolare conduttore televisivo reduce da diversi anni trascorsi su TV8 dove ha riscosso grandissimo successo con “Guess My Age – Indovina la mia età” e “Name that tune – Indovina la canzone“. Ecco cosa condurrà il conduttore per l’azienda del Biscione.

Enrico Papi dopo Name that tune torna a Mediaset

Sembrerebbe oramai realtà il ritorno di Enrico Papi a Mediaset. Il conduttore, intervistato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, ha ricordato con grandissimo affetto gli anni trascorsi a Mediaset. Sono anni di programmi cult come “Sarabanda“, “Papi quotidiani“, “Matricole” e tanti altri.

“Ho passato così tanti anni in casa Mediaset che, in qualche modo, la considero una seconda famiglia“ – ha dichiarato Papi dalle pagine di Chi rivivendo così la sua carriera. “Sono entrato giovane e single sono uscito sposato e con due figli. La prima volta nell’aprile del 1996, mi notò Silvio Berlusconi mentre conducevo Chiacchiere su Rai1. Mi mise su Canale 5 al posto di Vittorio Sgarbi con Papi Quotidianamente” – ha detto il conduttore che dal prossimo anno ritorna a Mediaset per condurre la nuovissima edizione di “Scherzi a Parte”.

Enrico Papi programmi di successo: da Guess My Age a Name That Tune

Dopo anni di successi però Enrico Papi ha lasciato la rete del Biscione per approdare sulla giovane TV8 dove ha riscontrato un grandissimo successo di critica e pubblico con due programmi oramai diventati cult: “Guess My Age – Indovina l’età” e “Name That Tune – Indovina la canzone“. Parlando proprio del mondo della tv però il conduttore ha fatto una rivelazione davvero inaspettata dalle pagine del settimanale Nuovo:

Sono stato vittima di bullismo televisivo. Purtroppo ci sono delle cose che si possono raccontare e altre no, ma sta di fatto che quando una persona dice di volersi allontanare dalla tv per sua scelta, in realtà è una decisione “costretta” da altre persone”.

Nessun nome da parte del simpaticissimo conduttore che ha potuto contare sul supporto incondizionato della moglie Raffaella Schifino e dei suoi figli Jacopo e Rebecca.

“Siccome per fortuna ho anche una vita privata, quando mi hanno messo nelle condizioni di dovermi allontanare io l’ho fatto con serenità e mi sono dedicato alla famiglia” ha concluso Papi che dopo anni di “allontanamento” è entusiasta di poter tornare finalmente a “casa Mediaset”.