Enrico Papi a Verissimo ha detto: “Sono stato vittima di bullismo televisivo dopo Sarabanda“. Il conduttore di Scherzi a Parte si è commosso, insieme a Silvia Toffanin, ricordando la madre scomparsa circa un anno fa. Entrambi hanno perso, infatti, la madre da poco e hanno particolarmente sofferto per il doloroso addio. I loro sguardi e la loro commozione sono arrivati dritti al pubblico che sui social gli ha mandato un abbraccio virtuale. Ecco cosa è successo durante l’intervista su Canale 5.

Enrico Papi e il commosso ricordo della madre: in lacrime anche Silvia Toffanin

Enrico Papi a Verissimo si è commosso ricordando la madre morta quasi un anno fa. Le sue lacrime, ma soprattutto il suo dolore, hanno commosso anche Silvia Toffanin. Anche la conduttrice del talk ha dovuto dire addio alla madre da poco tempo. I due si sono capiti al volo. I loro occhi, i loro sguardi, hanno parlato da soli, così come i loro silenzi, e sono arrivati soprattutto dritti al pubblico.

Papi ha raccontato di essersi sentito impotente. Di aver ascoltato sua madre sdrammatizzare facendo battute in continuo e di essersi sentito ancora peggio perché incapace di fare qualcosa per lei. Il conduttore ha perfino svelato di non essere riuscito a dirle di essere tornato a Mediaset. Lei ci teneva molto che lui ritornasse nel luogo dove tutto aveva avuto inizio, dove il suo successo aveva preso il via.

Spazio poi alle commoventi parole del padre di Papi che, a detta del conduttore, continua a parlare e a comportarsi come se la moglie fosse sempre al suo fianco. Il dolcissimo papà di Enrico Papi ha detto di essere orgoglioso di lui e di essere sempre in prima fila a guardare tutti i suoi programmi e soprattutto di essere pronto a seguirlo ovunque.

Bullismo televisivo: la confessione di Enrico Papi

Papi ha parlato a Silvia Toffanin anche di aver sofferto di bullismo televisivo. Il mondo della tv non è così come appare. Dietro le telecamere le cose sono molto più difficoltose.

Papi ha detto: “E‘ un mondo particolare, io non do fastidio a nessuno. Riparto sempre da capo. Faccio le cose più difficili. Vivo costantemente nella gavetta …“ Eppure nonostante tutto ciò qualcuno, dopo il grande successo di Sarabanda, gli ha fatto bullismo.

Scherzi a Parte: da Orietta Berti a Al Bano

Parlando di Scherzi a Parte, invece, Papi ha anticipato qualcosa su ciò che accadrà domenica 19 settembre 2021 in prima serata su Canale 5. Dopo lo scherzo a Orietta Berti, infatti, a finire nella trappola è stato un altro cantante molto amato e famoso. Chi? Al Bano.

Complice la figlia, il povero Al Bano è stato vittima di uno scherzo all’insegna delle diavolerie tecnologiche. Per architettare il tutto lo staff dello show ha dovuto costruire a mano una strana macchina appositamente per Al Bano. Lo sforzo è stato però ripagato alla grande. Lo scherzo è riuscito nel migliore dei modi.

Verissimo: il video Mediaset con l’intervista integrale a Enrico Papi