Un nuovo colpo di scena ci attende nelle prossime puntate Endless Love. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi infatti, Leyla si avvicinerà sempre più ad Ayhan. L’ex galeotto sembra destinato a conquistare il cuore della sorella di Vildan, ma un dettaglio sul passato dell’uomo verrà alla luce e spingerà Leyla a prendere le distanze.

Anticipazioni turche Endless Love: Ayhan conquista Leyla

Il fascino dell’ex galeotto che aveva conosciuto Kemal durante la sua permanenza in carcere non lascerà indifferente Leyla. La donna si avvicinerà sempre più a lui, e la cosa non piacerà affatto a Vildan. Quest’ultima cercherà di scoprire qualcosa sul passato di quell’uomo dall’aspetto misterioso, e – nel tentativo di proteggere la sorella – assumerà un investigatore privato.

La verità non tarderà ad arrivare, e Vildan scoprirà che Ayhan – quando era ancora un ragazzo – è stato un dipendente dell’azienda di famiglia, e che era finito in prigione proprio perché aveva truffato suo padre. Vildan correrà a informare Leyla di quanto avrà scoperto, e la donna sarà delusa e amareggiata dalle bugie dell’amato, tanto da decidere di mettere fine alla loro relazione.

Endless Love, spoiler turchi: il passato di Ayhan

A fare luce sul passato di Ayhan ci penserà l’investigatore privato assunto da Vildan. L’uomo scoprirà che Kandarli conosceva già la famiglia di Leyla e Vildan, e che nel 1982 era rimasto coinvolto in un caso giudiziario con l’accusa di avere truffato il loro padre quando era un dipendente della ditta.

La notizia ovviamente sconvolgerà Leyla, al punto da convincerla a prendere le distanze da lui. Love story finita quindi? Assolutamente no, perché se da un lato la donna reagirà prendendo le distanze da lui, dall’altro non riuscirà a credere che Ayhan possa essere un criminale e vorrà vederci chiaro.

La verità emerge nelle prossime puntate Endless Love

Quando tutto sembrerà indicare che Ayhan sia un uomo del quale è impossibile fidarsi, Leyla intenderà vederci chiaro e farà delle indagini per conto suo. Scoprirà così che Ayhan era stato incastrato da suo padre, perché era diventato un testimone scomodo.

All’epoca minorenne e indifeso, era stato accusato di un reato che non aveva mai commesso, dopo aver scoperto che il padre di Leyla e Vildan era il responsabile della morte del socio.

Una volta scoperta la verità, Leyla si recherà a casa di Ayhan per chiedergli scusa e fare pace. Lui però sarà profondamente deluso dalla mancanza di fiducia della donna, che non avrà esitato a crederlo un criminale, senza dargli modo di spiegarle come erano andate veramente le cose.

Riuscirà Leyla a riconquistare Ayhan? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno ulteriori news Endless Love.