I fans di Endless Love sanno ormai bene che la follia del perfido Emir Kozcuoğlu sembra non avere limiti, ma il piano che escogiterà nel corso delle prossime puntate sembra arrivare addirittura a superare quel limite che separa l’immaginabile dall’inimmaginabile. Cosa avrà in mente? Lo scopriranno presto Kemal e Nihan, che vedranno trasformarsi una loro serata romantica nell’inizio di un nuovo incubo.

Endless Love, spoiler turchi: Kemal e Nihan felici, Emir trama alle loro spalle

Kemal Soydere e Nihan Sezin vedranno realizzarsi il loro doppio sogno d’amore nei prossimi episodi della dizi turca e – dopo essere riusciti a sposarsi – otterranno gli esiti del DNA che non lasceranno più aditi a dubbi: la piccola Deniz sarà infatti riconosciuta legalmente come figlia biologica di Kemal.

Per festeggiare questa doppia gioia, i due piccioncini decideranno di concedersi una serata romantica e – dopo aver chiesto a Zeynep di prendersi cura per qualche ora della piccola Deniz – si avvieranno verso una sala cinematografica.

La loro felicità però non farà altro che aumentare la sete di vendetta di Emir, che si preparerà a sferzare un nuovo attacco contro l’ex moglie e Soydere.

Emir rapisce Deniz nelle prossime puntate Endless Love

Dopo aver scoperto che Zeynep si starà occupando della bambina, Kozcuoğlu deciderà di introdursi all’interno della casa. Dopo aver neutralizzato le deboli resistenze della donna con un potente narcotico, Emir se ne andrà portando con sé Zeynep e Deniz.

Nel frattempo Soydere e Sezin staranno assistendo alla proiezione del film, ignari di quanto starà tramando Emir alle loro spalle.

Endless Love, anticipazioni turche: un black-out poi il panico

Durante la proiezione del film, un improvviso black-out elettrico lascerà gli spettatori al buio. Subito dopo tornerà la luce, ma sullo scherma sarà proiettata un’immagine che ritrae Emir con la piccola Deniz tra le braccia.

Kemal e Nihan scopriranno così che l’uomo avrà rapito la bambina, e in preda al panico correranno a casa. Al loro arrivo non troveranno nessuno. Ad attenderli ci sarà solo un biglietto, con il quale Emir annuncerà a Kemal che sarà ormai pronto a scrivere il finale della storia. Nonostante il divorzio abbia posto fine al suo matrimonio con Nihan, lui continuerà a considerarla sua moglie e sarà disposto a tutto per rovinare la felicità della coppia. Sarà una minaccia in piena regola, che coglierà di sorpresa i neo sposini e li farà tremare all’idea di ciò che il perfido Emir Kozcuoğlu potrebbe fare alla piccola Deniz e a Zeynep.

Curiosi di conoscere il seguito di questa nuova avvincente storyline? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Endless Love.