Un nuovo colpo di scena ci terrà con il fiato sospeso nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda). Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi Kemal Soydere chiederà ad Asu di sposarlo. La sua proposta però non arriverà dal cuore, bensì dal desiderio di vendetta nei confronti di Emir.

Endless Love, trame prossimi episodi: Nihan vuole scoprire la verità su Asu

Nelle prossime puntate della soap turca, Nihan inizierà a sospettare che Asu non sia chi dice di essere. Il dubbio che la giovane possa in realtà essere la sorella di Emir si farà sempre più strada nella sua mente, tanto da spingerla a cercare conferme proprio nella casa di Asu.

Nihan si recherà così nell’appartamento, ma l’arrivo inaspettato della ragazza la costringerà a nascondersi.

Kemal chiede ad Asu di sposarlo nelle prossime puntate Endless Love

Dopo aver scoperto che Asu è la sorella di Emir, Kemal la lascerà. Soydere non vorrà più portare avanti la relazione con la sorella del suo peggior nemico, anche perché si renderà conto che nelsuo cuore ci sarà posto solo per Nihan.

Tuttavia la storia d’amore tra Kemal e Nihan sarà solo una breve parentesi. Asu – sconvolta dal dolore per la fine della storia – tenterà il suicidio e verrà salvata appena in tempo da Soydere. Quest’ultimo, sentendosi in colpa, tornerà sui suoi passi chiedendole di sposarla. La sua decisione però nasconderà ben altre intenzioni.

Endless Love spoiler turchi: Asu illusa da Kemal

Quando Soydere le chiederà di sposarla, Asu sarà felicissima ed emozionata. Il suo sogno impossibile sembrerà realizzarsi, e la giovane sarà al settimo cielo, ignara del fatto che la proposta di matrimonio di Kemal non arriverà dal cuore, ma dal desiderio di vendicarsi di Emir.

Soydere, infatti, cercherà un modo per farla pagare al suo nemico, che lo starà distruggendo su tutti i fronti, e penserà che le nozze con Asu possano essere la soluzione.

“Se la sposo, le sue azioni nella società diventeranno mie e prenderò il controllo della società” penserà Kemal.

Asu – ignara dei veri sentimenti di Kemal – penserà di essere riuscita a vincere su Nihan. Il matrimonio verrà organizzato nel giro di pochi giorni e questa improvvisa decisione di Kemal farà disperare Fehime. La mamma dello sposo si sentirà in colpa per non aver capito in tempo tutte le bugie che Asu avrà raccontato alla sua famiglia e accoglierà la notizia con parole molto dure rivolte alla giovane nuora “Non avrei mai dovuto permetterti di arrivare a questo punto con mio figlio. Sei la persona più cattiva che conosco, esci da casa mia, non ti voglio qui“.