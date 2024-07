Nei prossimi episodi Endless Love vedremo Kemal costretto ad affrontare una situazione difficile. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi Soydere riuscirà ad abbracciare la piccola Deniz intrufolandosi di nascosto nella sua stanza, dove verrà raggiunto da Nihan. Dopo qualche minuto però arriverà anche Emir. Cosa accadrà prossimamente nella serie TV turca il cui titolo originale è “Kara Sevda“? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Endless Love, Kemal prende in braccio sua figlia

Sarà un momento davvero emozionante quello che vivremo nelle prossime puntate Endless Love. In occasione della festa di compleanno di Emir, una densa serie di eventi chiave darà una svolta alle trame della dizy turca. Tutto inizierà quando Kemal – fingendosi un estraneo – riuscirà a entrare nella stanza di Deniz e potrà vedere la piccola.

Con la scusa di andare al bagno degli ospiti, Soydere salirà le scale e aprirà la porta della cameretta in cui dorme la bambina. Kemal prenderà per la prima volta in braccio sua figlia, e la stringerà al petto, poi la guarderà negli occhi e le sussurrerà “Per te rovescerei il mondo“.

Proprio in quel momento Nihan farà il suo ingresso nella stanza, e vedendo lo sguardo dolce di Kemal mentre tiene in braccio la loro figlia non potrà trattenere l’emozione. Tuttavia la donna dovrà trattenersi, per non rischiare di mandare a monte il piano studiato per distruggere Emir.

Leyla salva Kemal nelle prossime puntate Endless Love

Proprio in quel momento Emir si affaccerà sulla soglia della stanza. Kemal riuscirà appena in tempo ad afferrare Nihan e nascondersi con lei dietro la porta. Saranno attimi lunghissimi, in cui entrambi saranno al massimo della tensione.

Mentre condividono la paura di essere scoperti insieme, Kemal poserà una mano sul petto di Nihan, per sentire il suo respiro, e il tempo sembrerà fermarsi in un attimo eterno di felicità.

Fortunatamente Leyla – che dalla scala avrà assistito all’ingresso di Emir nella stanza – interverrà in tempo. Con la scusa del taglio della torta, la donna riuscirà a convincere Kozcuoğlu a raggiungere gli invitati in giardino, mentre Nihan – passando per la porta di servizio – si sarà già unita agli ospiti.

Kemal e Nihan saranno così salvati in extremis da Leyla. Dopo essere venuto a sapere che Ozan è stato ucciso ascoltando gli audio rubati dalla cassaforte di Emir, Kemal sarà pronto a vendicare la sua morte, ma anche a combattere per l’amore di Nihan e della figlia Deniz, che ha potuto abbracciare, sebbene di nascosto.