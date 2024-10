Cosa ci riservano le nuove puntate Endless Love? Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi per Zeynep Soydere non ci saranno tempi felici. La sorella di Kemal prima dovrà affrontare le accuse pesanti per la morte di Ozan e poi scoprirà di aspettare un figlio da Emir.

Anticipazioni turche Endless Love: Zeynep accusata per l’omicidio di Ozan

Zeynep Soydere si rifiuterà di aiutare Emir a incastrare suo fratello con l’accusa di aver rapito Deniz, e Kozcuoğlu non tarderà a escogitare un modo per vendicarsi anche della sua amante. Nel giorno del primo compleanno della bambina tutta la famiglia sarà riunita intorno al tavolo, ed Emir farà giungere a villa Soydere un filmato che mostrerà Zeynep mentre soffoca Ozan con un cuscino.

La reazione di Nihan sarà immediata, e la donna dapprima aggredirà verbalmente la cognata chiamandola “assassina” e poi cercherà di strangolarla. Zeynep riuscirà a fuggire solo grazie all’aiuto di Asu, che d’accordo con Emir la porterà in un luogo sicuro. Tuttavia ancora una volta Asu mostrerà una particolare abilità nel fare il doppio gioco, e dopo aver aiutato la donna a nascondersi, fornirà a Nihan degli indizi per trovarla.

Nihan affronta Zeynep nelle prossime puntate Endless Love

Nihan non faticherà molto a trovare il nascondiglio di Zeynep, e – decisa a fargliela pagare per la morte del suo gemello – non esiterà a bussare alla sua porta.

Tra le due donne ci sarà un nuovo scontro fisico, che terminerà solo quando Nihan si accorgerà che l’altra perde sangue dal basso ventre.

Endless Love: Zeynep aspetta un figlio da Emir

Nihan scoprirà così che l’ex moglie di suo fratello è incinta, e non tarderà a capire che porta in grembo il figlio di Emir. A quel punto metterà da parte tutto il suo rancore e cercherà di salvare la vita del bambino, portando Zeynep in ospedale.

Nihan andrà con lei e – una volta raggiunta la clinica – chiamerà Kemal chiedendogli di raggiungerle. Quando l’uomo arriverà, non potrà fare altro che suggerire alla sorella di parlare prima possibile con il commissario Hakan. Kemal avrà modo di credere che la sorella non abbia agito da sola, e che qualcuno l’abbia aiutata a simulare il suicidio di Ozan.

Endless Love, spoiler: Emir anticipa Kemal e porta via Zeynep

Ancora una volta Emir Kozcuoğlu dimostrerà di essere un passo avanti a Soydere, e prima che il commissario Hakan possa raccogliere la deposizione di Zeynep, si recherà in ospedale e la porterà via.

Emir prometterà all’amante di prendersi cura di lei e del bambino, e la convincerà a lasciare la Turchia. Kozcuoğlu avrà già in mente un piano: all’alba la ragazza partirà via mare per lasciare la Turchia.

Tuttavia qualcosa andrà storto, e Nihan riuscirà a intercettare il porto dal quale dovrebbe partire Zeynep. Vildan seguirà la figlia all’insaputa di quest’ultima, e dopo aver scoperto che Zeynep ha ucciso suo figlio, le punterà contro una pistola. Quando Nihan si accorgerà della presenza della madre armata, farà di tutto per impedirle di sparare all’ex nuora, ma nella colluttazione per disarmarla partirà accidentalmente un colpo che ferirà Zeynep a una spalla.

Fallito il tentativo di lasciare la Turchia, la sorella di Zeynep verrà anche colta da malore e si accascerà tra le braccia del fratello, giunto lì subito dopo lo sparo.