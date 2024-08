Dopo una breve pausa estiva la soap turca Endless Love tornerà su Canale 5 lunedì 26 agosto, con una puntata che promette di tenere tutti con il fiato sospeso. Nell’episodio 169 Nihan non resisterà nel vedere Kemal baciare Asu e perderà i sensi. Nel frattempo Alacahan aiuterà Emir a incastrare Ozan, mentre Tarik – su ordine di Emir – accompagnerà Zeynep e Ozan al porto. Il giovane Sezin verrà però fermato e arrestato per l’omicidio di Linda.

Endless Love anticipazioni: Nihan vede Kemal baciare Asu

Già immaginavamo che la decisione di Emir di partecipare con la moglie alla festa di fidanzamento di Kemal e Asu avrebbe avuto risvolti importanti, ma sicuramente non potevamo immaginare che questa “prova” mettesse Nihan in pericolo.

Vedere il suo ex accanto a un’altra donna sarà per la moglie di Emir un colpo durissimo. Nihan si allontanerà dalla cerimonia e – in tutta solitudine – rileggerà la lettera che Soydere le aveva scritto tempo prima. Quelle parole provocheranno nella giovane Sezin uno choc emotivo e la ragazza non riuscirà a trattenere le lacrime.

Nihan ha un malore nelle prossime puntate Endless Love

Kozcuoglu troverà la moglie affranta e la consolerà, per poi invitarla a tornare al ricevimento. Nihan si troverà così tra gli invitati nel momento in cui Kemal bacerà Asu e per lei sarà un ulteriore colpo al cuore.

Vedendo il suo ex ed Asu baciarsi, Nihan rimarrà di sasso e cadrà improvvisamente a terra priva di sensi.

Endless Love, spoiler turchi: Emir pronto a incastrare Ozan

Emir si allontanerà dalla festa di fidanzamento di Kemal e Asu, dopo essersi fatto consegnare dalla sorella l’arma con le impronte di Ozan. Con quella pistola intenderà incastrare suo cognato per l’omicidio di Linda.

Mentre Ozan e Zeynep cercheranno di raggiungere il porto, accompagnati da Tarik, la polizia interromperà la loro fuga e arresterà Ozan. Ma come saranno arrivati a lui? Attraverso dei flashback scopriremo nel dettaglio gli accordi presi da Emir con Zeynep e Asu. Sarà così chiaro che entrambe le ragazze erano consapevoli che – con il loro aiuto – Kozcuoglu intendeva far finire dietro le sbarre Ozan.

Come finirà questa nuova storyline? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi. Ricordiamo infatti che – a partire da lunedì 26 agosto – Endless Love riprenderà il suo solito posto nello slot pomeridiano di Canale 5.