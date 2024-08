Vacanze finite per i protagonisti di Endless Love (Kara Sevda) La soap turca – dopo una lunga pausa estiva – torna oggi a tenerci compagnia nel daytime di Canale 5, con gli ultimi episodi della prima stagione. Nel corso della settimana avremmo anche una gradita sorpresa, che siamo sicuri farà felici moltissimi fans.

Endless Love, il ritorno dopo la pausa estiva

La fortunata serie di Canale 5 si prepara a riprendere il suo consueto spazio nel daytime della rete ammiraglia Mediaset. A partire da oggi – lunedì 26 agosto – ritroveremo infatti Nihan e Kemal nello slot pomeridiano che va dalle 14:12 alle 14:46.

Un nuovo episodio inedito Endless Love andrà in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, subito dopo Beautiful, con la “ripartenza” dopo le vacanze estive della consueta programmazione Mediaset.

I vertici di Cologno Monzese hanno però pensato di fare un piccolo regalo ai fans di Endless Love, con un appuntamento “extra”.

Endless Love “sbarca” nel serale di Canale 5

La serie tv turca con Burak Ozcivit si sta avviando verso il finale della prima stagione. Per l’ultima puntata Endless Love 1° serie Mediaset ha pensato un appuntamento speciale, previsto per venerdì 30 agosto, quando è previsto un triplo appuntamento con la soap.

Oltre al consueto spazio nel daytime pomeridiano di Canale 5 infatti, le vicende di Kemal e Nihan torneranno a farci compagnia anche in prime time, con due episodi che prenderanno il via alle 21:32 e ci terranno compagnia fino alle 23:40 circa. Il doppio appuntamento serale vedrà la messa in onda dell’ultima puntata Endless Love 1° stagione e – a seguire – di quella che darà ufficialmente il via alla seconda serie.

Nell’attesa di scoprire come finisce Endless Love 1° stagione facciamo un “ripasso” sugli ultimi avvenimenti e scopriamo cosa ci attende oggi.

Endless Love, dove eravamo rimasti (e cosa vedremo oggi)?

Nell’ultimo episodio Endless Love andato in onda prima della pausa estiva abbiamo visto Asu impegnata nei preparativi della festa di fidanzamento con Kemal. Nihan non avrebbe voluto partecipare, ma il marito Emir l’ha costretta a prendere parte ai festeggiamenti dell’ex.

Nella puntata di oggi Nihan è costretta ad affrontare una delle più dure prove della sua vita. Dopo essere stata costretta da Emir a partecipare alla festa di fidanzamento di Kemal e Asu, la ragazza si allontana portando con sé una lettera che l’ex le aveva consegnato tempo prima.

Kemal le aveva chiesto di leggerla solo se un giorno lui si fosse un giorno allontanato da lei, e Nihan sente che quel momento è arrivato. Leggendola trova parole colme d’amore e ha un malore.