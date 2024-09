La soap turca Endless Love sarà trasmessa – in via eccezionale – stasera giovedì 13 settembre nel serale di Canale 5. Le vicende di Nihan e Kemal ci terranno compagnia compagnia con tre episodi inediti che prenderanno il via alle 21:40 e ci terranno compagnia fino alle 23:00 circa. Cosa vedremo nelle tre puntate in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset?

Endless Love, anticipazioni puntate serali del 12 settembre

Kemal sospetta che la piccola Deniz sia sua figlia, nonostante Nihan continui a negarlo, e decide di scoprire la verità ad ogni costo. Per riuscire a togliersi ogni dubbio Soydere elabora un piano per entrare in possesso di un oggetto della bambina ed eseguire il test del DNA.

Nihan e Kemal portano Deniz in ospedale. La bambina ha la febbre alta. Il medico mente a Soydere e gli dice che il gruppo sanguigno di Deniz è 0 Rh negativo, e di conseguenza lui non può essere il padre della piccola.

Endless Love, cos’altro accade stasera?

Kemal e Nihan si incontrano nel cantiere della scuola. In quell’occasione lui le dice che ha intenzione di intitolare il nuovo dormitorio a Ozan. La donna reagisce in malo modo e gli dice che, se anche intesterà il locale a suo fratello morto, non riuscirà a togliersi i sensi di colpa.

Curiosi di sapere cos’altro ci riserverà la soap turca in questa nuova stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena? Nonostante la menzogna del medico la verità sulla paternità di Deniz sembra avere le ore contate, così come quella sulla morte di Ozan. Gli appuntamenti con la soap turca si fanno sempre più frequenti, e – dopo averci regalato oggi la consueta puntata in daytime e uno speciale extra di tre episodi in prime time – la serie tv si prepara a fare il bis domani. Rimane infatti confermato l’appuntamento del venerdì sera su Canale 5.

