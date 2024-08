Cambio palinsesto Mediaset che interesserà anche la soap turca Endless Love. Oggi – venerdì 30 agosto – la serie TV con Kemal Soydere e Nihan Sezin andrà in onda in daytime e nella fascia serale di Canale 5. Si tratterà di un appuntamento extra che di sicuro farà felici i tanti appassionati della soap, e che arriva in un momento “cruciale” delle vicende dei Soykan.

Endless Love doppio appuntamento oggi, 30 agosto

Oltre al consueto appuntamento in daytime su Canale 5, che ci terrà compagnia dalle 14:10 alle 14:43 circa, Endless Love tornerà anche in prime time. I due episodi inediti che prenderanno il via 21:30 e proseguiranno fino alle 23:45 segneranno il passaggio ufficiale dalla prima alla seconda stagione della serie tv turca.

Nel primo episodio assisteremo infatti al finale Endless Love prima serie, mentre a seguire vedremo le vicende che daranno il via alla seconda.

Come finisce Endless Love 1° stagione?

L’episodio 114 in onda stasera chiude il primo capitolo della serie turca. Kemal – dopo aver scoperto la verità sul rapporto tra Zeynep ed Emir – sarà così furioso da decidere di affrontare immediatamente il suo peggior nemico.

Questa volta Soydere sarà determinato a risolvere la questione una volta per tutte.

Come inizia Endless Love 2?

A seguire assisteremo alle prime battute che daranno il via ufficiale alla seconda serie. Emir – in fin di vita dopo il colpo sparato da Kemal – viene sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Nel frattempo Nihan è in stato confusionale e si reca in ospedale, dove si trova suo fratello Ozan. La moglie di Emir vorrebbe riuscire a portare via Ozan da lì.

Endless Love quando torna in TV?

Dopo il doppio appuntamento di oggi, la soap turca tornerà sui nostri teleschermi lunedì 2 settembre. Ricordiamo infatti che non sono previste puntate di Endless Love nel fine settimana, mentre restano confermati gli appuntamenti dal lunedì al venerdì dalle 14:10 alle 14:45 circa sulla rete ammiraglia Mediaset.