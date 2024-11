Arriva una notizia che sicuramente farà piacere ai tantissimi appassionati della serie tv turca Endless Love. La soap che narra le vicende di Kemal e Nihan raddoppia nel serale, e questa settimana va in onda sia giovedì che venerdì sera su Canale 5.

Cambio palinsesto Mediaset: Endless Love raddoppia gli appuntamenti serali

Doppio appuntamento serale con Endless Love questa settimana. La dizi turca raddoppia e – oltre all’ormai consueto appuntamento del giovedì sera – si ripresenta ai suoi fans anche nella serata di venerdì 8 novembre.

Dopo la messa in onda della seconda stagione di “Storia di una famiglia perbene” – che ha chiuso i battenti lo scorso venerdì – il palinsesto serale di Canale 5 è stato oggetto di nuove variazioni, che hanno portato i vertici di Cologno Monzese a decidere di riempire il vuoto lasciato dalla serie con Giuseppe Zeno e Simona Cavallaro con nuovi episodi inediti della soap turca.

Questa settimana potremmo quindi contare su un doppio appuntamento Endless Love nel prime time di Canale 5 che – per due sere consecutive – ci regalerà episodi inediti e ricchi di suspence.

Endless Love, programmazione settimana 4 – 10 novembre

Come anticipato la serie tv con Burak Özçivit sarà chiamata a fare gli “straordinari” questa settimana, visto che alla puntata serale del 7 novembre si aggiungerà quella di venerdì 8.

Oltre ai consueti appuntamenti in daytime dal lunedì al venerdì, e al maxi appuntamento del sabato pomeriggio su Canale 5, Kemal Soydere e Nihan Sezin si ripresenteranno ai fans sia giovedì 7 che venerdì 8 novembre in prime time, con episodi che ci terranno compagnia dalle 21:30 alle 23:45 circa.

Endless Love serale, una concorrenza agguerrita

I vertici Mediaset hanno quindi deciso di “schierare” le vicende dei Soydere – giunte a un momento cruciale della storia – nella doppia sfida con Don Matteo 14 e con la finalissima di Tale e Quale show. Se da un lato quella del giovedì sera con la fiction che vede protagonista Raoul Bova è ormai consolidata, dall’altro ci sarà l’incognita rappresentata dal confronto con la finalissima del varietà condotto da Carlo Conti, che avrà come ospite in studio Paolo Bonolis nei panni di quarto giudice speciale. Curiosi di sapere come andrà a finire in termini di share? Continuate a seguirci per scoprirlo con noi.