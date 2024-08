Quando torna Endless Love su Canale 5? La soap turca – dopo essersi concessa una breve pausa estiva – si prepara a tornare sui nostri teleschermi con una gradita sorpresa per i fans. La nuova programmazione Mediaset ci regalerà infatti puntate “extra” della serie turca che ha dimostrato di saper appassionare migliaia di fans.

Endless Love, quando in TV?

L’attesa sta per finire, e – a partire da lunedì 26 agosto – i fans Endless Love potranno ritrovare i loro beniamini ad attenderli nel consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5.

La ripresa di Endless Love ci permetterà di scoprire quale sarà la reazione di Nihan quando vede Kemal baciare Asu. La giovane donna è stata obbligata dal marito Emir a partecipare alla festa di fidanzamento dell’ex, ma l’immagine di Soydere che bacia Asu sarà troppo forte per lei.

La giovane donna dovrà anche fare i conti con un’altra vicenda sconcertante: suo fratello Ozan verrà infatti arrestato per l’omicidio di Linda. Tarik – su ordine di Emir – accompagnerà Zeynep e Ozan al porto, mentre Alacahan darà una mano a Kozcuoğlu, che in realtà sarà protagonista di un “doppio gioco” dove, dopo aver finto di volere aiutare la coppia a fuggire, agirà in segreto per incastrare il cognato. Il giovane Sezin verrà così fermato e arrestato.

Come reagirà Nihan a questo doppio colpo? Lo scopriremo lunedì 26 agosto nella nuova puntata inedita che prenderà il via alle 14:10 su Canale 5.

Endless Love “sbarca” nel serale, la decisione Mediaset

Un’importante novità sta per arrivare , e siamo sicuri che farà la gioia dei tantissimi fans Endless Love. Oltre al ritorno della soap nella consueta fascia pomeridiana, Mediaset ha deciso di regalare agli appassionati della serie TV un appuntamento “extra”.

Endless Love “sbarca” infatti nel serale di Canale 5, con una puntata speciale che andrà in onda venerdì 30 agosto a partire dalle 21:20 circa. In quest’occasione vedremo l’ultima puntata della prima stagione, e quella che darà il via alla seconda serie, destinata ad accompagnarci in daytime nella stagione 2024/2025.

L’approdo in prime time nella rete ammiraglia Mediaset è una ulteriore conferma dell’incredibile successo della serie TV turca con Kemal e Nihan, che nei mesi scorsi ha fatto registrare ottimi share. Pronti a scoprire cosa succederà nell’appuntamento in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Endless Love.