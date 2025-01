Un’altra amata soap turca si prepara a salutare definitivamente il pubblico di Canale 5: dopo Terra Amara anche Endless Love chiuderà i battenti. La serie tv turca Kara Sevda è giunta ormai alle battute finali, e i telespettatori si chiedono come e quando finirà.

Endless Love, finale tragico per Kemal

Da quando è arrivata sugli schermi di Canale 5, la dizi turca con Burak Özçivit ha ampiamente dimostrato di avere tutti gli ingredienti per conquistare i fans italiani. La travagliata storia d’amore tra Kemal e Nihan ci ha tenuto compagnia nel daytime e – per un periodo – anche il giovedì sera sulla rete ammiraglia Mediaset.

I due protagonisti – provenienti da mondi opposti – si sono innamorati perdutamente. La loro storia d’amore ha però dovuto fare i conti prima con le rispettive famiglie, che hanno sempre ostacolato la relazione. In particolare è la madre di Nihan, Vildan, a sognare per la figlia un futuro all’altezza della loro condizione sociale. La donna – per risollevare le sorti economiche della famiglia – finisce per dare la figlia in sposa a Emir Kozcuoğlu, un uomo senza scrupoli sia negli affari che nelle questioni di cuore. Dopo le nozze Kemal, ormai senza speranze, lascia Istanbul.

Cinque anni dopo Soydere ritorna con una posizione sociale ben più alta, e scopre che Nihan è infelice accanto a Emir, che la tradisce ripetutamente. La coppia ha anche una figlia – Deniz – che si rivelerà essere di Kemal. L’uomo riconquista l’amata e – dopo averla aiutata a divorziare da Emir – corona il suo sogno d’amore con una cerimonia sulla spiaggia. Tutti abbiamo sperato di poter finalmente vedere la coppia felice, ma gli autori hanno voluto regalarci un ultimo colpo di scena.

Kozcuoğlu non può stare con le mani in mano davanti alla felicità della coppia e – dopo aver rapito Sezin – attira Kemal in un campo minato. Mentre Nihan riesce a uscire indenne da questo labirinto di ordigni, i due uomini sono bloccati lì. Soydere tiene fermo con un piede un ordigno che potrebbe esplodere da un momento all’altro, mentre Emir cade su un altro. Gli artificieri riescono a disinnescare la bomba accanto a Emir, e lui beffardo si prepara a dare l’addio definitivo al nemico dicendogli “Emir vince sempre!”

Kemal a quel punto trattiene Emir per un braccio e alza il piede, provocando un’esplosione che li avvolge entrambi. Nihan è finalmente libera, ma non ha più Soydere al suo fianco!

Endless Love, quando finisce?

Come anticipato siamo ormai prossimi al gran finale di sempre Endless Love. La dizi turca si prepara infatti a salutare i fans, e nel corso delle settimane sono state fatte molte ipotesi sulla data dell’ultima puntata. Ma perché si susseguono date sempre diverse?

Il problema è che Mediaset non vuole fare a meno di questa serie tv che ha fatto registrare ottimi ascolti in qualsiasi fascia oraria, e cerca di rimandare il più possibile le ultime puntate. Oltre alle recenti decisioni dei vertici di Cologno Monzese di sospendere la programmazione in prime time il giovedì, un altro cambio di palinsesto è in arrivo. La soap abbandona il sabato pomeriggio a partire dal 25 gennaio.

I fans potranno continuare a seguire le vicende del triangolo amoroso tra Nihan, Kemal e Kemal solo nel daytime feriale, senza più l’appuntamento del weekend. Ma quando finirà allora? Provando a fare qualche calcolo, e considerando che – al gran finale di sempre Kara Sevda – mancano circa tre episodi in formato turco (della durata di 2 ore ciascuno) – con molta probabilità saluteremo i protagonisti tra un paio di settimane.